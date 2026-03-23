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Infraestructura

Las primeras obras del nuevo modelo de infraestructura de Sheinbaum serán carreteras en el norte de México

En Coahuila, Baja California, Tamaulipas y San Luis Potosí se construirán las primeras obras en las que el gobierno colaborará con las empresas. Además, ya se preparan proyectos de energía.
lun 23 marzo 2026 12:58 PM
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Se plantean más de 20 proyectos para la participación de la IP (Fuente: SICT)

Carreteras, cruces fronterizos y corredores logísticos aparecen como los primeros espacios donde se aplicarán los esquemas de inversión mixta, mientras que otros sectores, como energía, avanzan todavía en fase de definición.

La propuesta, enviada al Congreso como parte de una nueva ley para fomentar la inversión en infraestructura, plantea combinar recursos públicos con capital privado para ampliar la ejecución de obras. “Generar mecanismos para la inversión pública y un nuevo mecanismo para la inversión mixta”, explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

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En ese proceso, el sector carretero concentra los primeros proyectos con nombre, ubicación y calendario.

Carreteras: los proyectos que ya toman forma

A través de Banobras y el Fondo Nacional de Infraestructura, el gobierno identifica al menos 18 proyectos iniciales, con otros cinco en análisis, anunció Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el pasado 4 de marzo.

Estos se llevarán a cabo a través de dos esquemas, el de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) y el de las inversiones mixtas.

En el primer caso, la concesión la mantiene el Fondo Nacional de Infraestructura: “La concesión se queda dentro del gobierno, no hay una cesión de derechos. A partir de ahí, el Fondo Nacional de Infraestructura crea un contrato de corto-mediano plazo con alguien del sector privado y este participante va a ayudar con la inversión y asume también ciertos riesgos”, dijo Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras.

A partir de ahí, los proyectos tienen que ser autofinanciables.

En conjunto, implican una inversión estimada superior a 150,000 millones de pesos, con la creación de 177,000 empleos directos y 142,000 indirectos y la intervención de cerca de 1,450 kilómetros de carreteras.

Entre los proyectos que ya están en construcción o en proceso de licitación para CMRO se encuentran:

- Conexión Libramiento Reynosa

- Tulancingo–Nuevo Necaxa

- Las Varas–Platanitos

- Calles laterales México–Querétaro

- Tepalcapa-Tepoztlán

- San Juan del Río–Querétaro

- Libramiento Noreste de Querétaro

- Tihuatlán–Tuxpan

- Puebla–Acatzingo

- Nuevo Corredor del Golfo

- Puebla Acatzingo

A estos se suman proyectos bajo esquemas de inversión mixta, que, de acuerdo con Banobras, darán una concesión que sale de la SICT, pero en la que el sector público se mantendrá como el dueño mayoritario.

“Un ejemplo de ello es que el gobierno mexicano tenga el 51% y el privado el 49%, estos proyectos tienen que ser autofinanciables, no pueden tener una merma en las finanzas públicas”, dijo el director de Banobras.

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- Puerto Verde, en Piedras Negras (cruce fronterizo)

- Bypass Tijuana–Ensenada

- Saltillo–Monclova

- Libramiento de Matehuala

- Conexión Saltillo–Ramos Arizpe

- Puentes internacionales Nuevo Laredo 4 y 5

Obras emblemáticas

Dentro de este portafolio el Corredor del Golfo de México y la ampliación de la Ruta 57 son dos “proyectos emblemáticos” catalogados como prioritarios por Banobras.

El primero busca ampliar a cuatro carriles distintos tramos para conectar el sureste con la frontera norte. El segundo plantea intervenciones a lo largo de uno de los principales ejes carreteros del país, desde el centro hacia el norte.

Ambos incluyen nuevos cruces fronterizos, como Puerto Verde en Piedras Negras y los puentes en Nuevo Laredo, con infraestructura también del lado estadounidense.

El programa paralelo: obras en ejecución

A la par de estos proyectos, el programa carretero general contempla 397,046 millones de pesos para intervenir 4,937 kilómetros de carreteras y autopistas, así como 21 puentes.

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Entre las obras que avanzan o inician en 2026 destacan:

- Cuautla–Tlapa

- Tamazunchale–Huejutla

- Macuspana–Escárcega

- Salina Cruz–Zihuatanejo

- Toluca–Zihuatanejo

- Guaymas–Esperanza–Yécora

-Ciudad Valles–Tampico

Estas intervenciones forman parte del mismo portafolio que busca ampliarse con el nuevo esquema de financiamiento.

Energía, el portafolio en construcción

El sector energético aparece como otro de los primeros destinos del modelo de inversión mixta, aunque aún sin un listado público de proyectos específicos.

El gobierno plantea incorporar hasta 30,000 megawatts adicionales de generación eléctrica hacia 2030, con una mayor participación de energías renovables, dijo Claudia Sheinbaum en la inauguración de la Asociación de Bancos de México del pasado 19 de marzo.

El esquema contempla plantas de generación bajo inversión mixta, donde el Estado participa como socio mayoritario junto con capital privado.

De acuerdo con la presentación, ya existe interés del sector: en una convocatoria inicial se registraron alrededor de 300 proyectos.

A esto se suma la inversión en transmisión y distribución eléctrica, así como proyectos en gas natural para reducir la dependencia del exterior. También se mencionan nuevos esquemas de participación en el sector petrolero.

Sin embargo, a diferencia del sector carretero, estos proyectos aún no cuentan con detalles de ubicación, calendario o monto por obra.

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Un nuevo modelo

El nuevo esquema se inserta dentro del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, que prevé recursos por 5.9 billones de pesos entre 2026 y 2030 y para el que la presidenta presentó una iniciativa de reforma a la Cámara de Diputados.

Del total, más de la mitad se destinará al sector energético, seguido por trenes y carreteras .

A diferencia de las asociaciones público-privadas, el modelo propuesto mantiene la propiedad de los activos en el Estado y plantea estructuras donde el capital privado participe sin asumir la concesión.

“Las inversiones mixtas serán menos costosas”, explicó la Secretaría de Hacienda, al referirse al diseño de nuevos esquemas de financiamiento.

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