En ese proceso, el sector carretero concentra los primeros proyectos con nombre, ubicación y calendario.

Carreteras: los proyectos que ya toman forma

A través de Banobras y el Fondo Nacional de Infraestructura, el gobierno identifica al menos 18 proyectos iniciales, con otros cinco en análisis, anunció Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el pasado 4 de marzo.

Estos se llevarán a cabo a través de dos esquemas, el de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) y el de las inversiones mixtas.

En el primer caso, la concesión la mantiene el Fondo Nacional de Infraestructura: “La concesión se queda dentro del gobierno, no hay una cesión de derechos. A partir de ahí, el Fondo Nacional de Infraestructura crea un contrato de corto-mediano plazo con alguien del sector privado y este participante va a ayudar con la inversión y asume también ciertos riesgos”, dijo Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras.

A partir de ahí, los proyectos tienen que ser autofinanciables.

En conjunto, implican una inversión estimada superior a 150,000 millones de pesos, con la creación de 177,000 empleos directos y 142,000 indirectos y la intervención de cerca de 1,450 kilómetros de carreteras.

Entre los proyectos que ya están en construcción o en proceso de licitación para CMRO se encuentran:

- Conexión Libramiento Reynosa

- Tulancingo–Nuevo Necaxa

- Las Varas–Platanitos

- Calles laterales México–Querétaro

- Tepalcapa-Tepoztlán

- San Juan del Río–Querétaro

- Libramiento Noreste de Querétaro

- Tihuatlán–Tuxpan

- Puebla–Acatzingo

- Nuevo Corredor del Golfo

- Puebla Acatzingo

A estos se suman proyectos bajo esquemas de inversión mixta, que, de acuerdo con Banobras, darán una concesión que sale de la SICT, pero en la que el sector público se mantendrá como el dueño mayoritario.

“Un ejemplo de ello es que el gobierno mexicano tenga el 51% y el privado el 49%, estos proyectos tienen que ser autofinanciables, no pueden tener una merma en las finanzas públicas”, dijo el director de Banobras.