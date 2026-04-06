Entre cierres parciales y ajustes, el Metro de la CDMX prepara la Línea 2 para recibir el Mundial

La Línea 2 del Metro, una de las más usadas de la Ciudad de México, está en mantenimiento de cara al Mundial de 2026, lo que ha generado confusión y caos para los usuarios, debido a que los trabajos avanzan por partes, con cierres parciales y en distintos frentes al mismo tiempo.

La intención de las autoridades es mejorar las condiciones de tránsito antes del torneo internacional y dejarla en mejor estado a largo plazo.

Aunque las obras comenzaron en febrero y desde entonces han cambiado de ritmo y zona, la más reciente se centra en la terminal Tasqueña, donde desde el 2 de abril el flujo de usuarios se concentra en un solo andén mientras el otro permanece fuera de servicio para trabajos de sustitución de piso.