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Infraestructura

Entre cierres parciales y ajustes, el Metro de la CDMX prepara la Línea 2 para recibir el Mundial

El gobierno de la Ciudad de México planea terminar las obras listas antes del inicio de los partidos del Mundial 2026.
lun 06 abril 2026 05:49 PM
Obras de la Línea 2 del Metro
La Línea 2, que conecta con el Estadio Banorte, se somete a rehabilitaciones para el Mundial 2026. (Foto: Obras)

La Línea 2 del Metro, una de las más usadas de la Ciudad de México, está en mantenimiento de cara al Mundial de 2026, lo que ha generado confusión y caos para los usuarios, debido a que los trabajos avanzan por partes, con cierres parciales y en distintos frentes al mismo tiempo.

La intención de las autoridades es mejorar las condiciones de tránsito antes del torneo internacional y dejarla en mejor estado a largo plazo.

Aunque las obras comenzaron en febrero y desde entonces han cambiado de ritmo y zona, la más reciente se centra en la terminal Tasqueña, donde desde el 2 de abril el flujo de usuarios se concentra en un solo andén mientras el otro permanece fuera de servicio para trabajos de sustitución de piso.

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De acuerdo con el Sistema de Transporte Colectivo (STC), “el andén norte, dirección Cuatro Caminos, funcionará para el ascenso y descenso de pasajeros”, mientras el andén sur fue cerrado para delimitar la zona de obra.

La operación de la Línea 2 con obras

Actualmente, la Línea 2 opera con afectaciones en tres estaciones: Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad. En estos puntos se aplican cierres anticipados y suspensión dominical como parte del mantenimiento mayor.

Según información del Gobierno de la Ciudad de México, estas estaciones dejan de operar a las 22:00 horas de lunes a viernes y a las 20:00 horas los sábados, mientras que los domingos permanecen cerradas.

Para mantener el servicio, la línea funciona en dos circuitos: de Cuatro Caminos a Pino Suárez y de Tasqueña a Xola. En el tramo intermedio, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) cubren el traslado de usuarios.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, explicó que estas estaciones concentran la intervención porque no cuentan con infraestructura que permita operar maniobras de retorno sin afectar la continuidad del servicio. “Es justamente en las estaciones donde no tenemos aparato de vía y no nos permite hacer el bucle”, dijo.

cierres en la línea 2 del Metro
La Línea 2 del Metro no ha cerrado en su totalidad, pero hay cambios de operación en los frentes de obra más complejos. (Foto: Obras)

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Estas medidas forman parte de un plan para intervenir la línea sin replicar cierres totales como los registrados en otras líneas del sistema.

¿Qué obras se realizan?

Detrás de los ajustes operativos, la intervención se concentra en infraestructura que no es visible para el usuario, pero que define el funcionamiento del sistema.

El programa incluye la sustitución de cárcamos de bombeo en estaciones con problemas recurrentes de acumulación de agua, como Pino Suárez, San Antonio Abad, Portales y Ermita. Estos equipos, según autoridades, tienen más de 40 años de antigüedad.

También se interviene la red contra incendios de toda la línea, que abarca 38 kilómetros y 703 gabinetes, junto con válvulas, tomas y equipos asociados. La renovación busca actualizar sistemas que no habían sido sustituidos desde su instalación original.

En la vía, los trabajos incluyen rectificación de trayecto, compactación de balasto y cambio de durmientes, con el objetivo de corregir desgaste que impacta el desplazamiento de los trenes. A esto se suma mantenimiento a sistemas eléctricos, señalización, pilotaje automático y mando centralizado.

El plan también contempla la instalación de cámaras de videovigilancia y la modernización de trenes, con ajustes en iluminación, ventilación y componentes interiores.

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Alcance de la intervención y estaciones incluidas

Las obras no se distribuyen de manera uniforme en toda la línea. La primera fase se concentra en el tramo de Tasqueña a Revolución, donde se ubican estaciones con mayor necesidad de intervención.

De acuerdo con el STC, al menos 15 estaciones serán remodeladas antes del Mundial, dentro de una línea que conecta puntos clave de la ciudad y que registra alta afluencia diaria.

El proyecto forma parte de un programa más amplio de mantenimiento mayor que busca atender fallas acumuladas en infraestructura, sistemas y material rodante.

Un proyecto que seguirá más allá del Mundial

Aunque una parte de las obras se programa para concluir antes del inicio del Mundial de 2026, las autoridades han señalado que la intervención no se limita a ese calendario.

“El Metro requiere mantenimiento de manera permanente”, dijo Rubalcava, quien añadió que la línea estará lista para el evento, aunque los trabajos continuarán durante el año.

Obras en Metro Auditorio

Además de la Línea 2, el Sistema de Transporte Colectivo también reporta intervenciones en otra estación de la red. En Auditorio, de la Línea 7, el Metro realiza la sustitución de torniquetes por nuevas puertas automáticas de acceso como parte de un programa de modernización de accesos.

Al 6 de abril, el STC mantenía el aviso de cierre y precisaba que no hay ascenso ni descenso de usuarios en este punto. Hasta ahora, las autoridades no han informado una fecha pública de reapertura.

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