Constructora del Parque Elevado en Tlalpan trabaja a contrarreloj: tiene solo unas semanas para terminar

Sobre esa base, la estructura se arma en etapas con columnas adosadas, trabes longitudinales y transversales, y posteriormente el tablero con elementos prefabricados. En sitio ya se observan piezas montadas y secciones donde el sistema comienza a cerrar claros.

El parque elevado se encuentra con mayor avance cercano al centro de la CDMX. (Foto: Obras)

La obra se forma de una combinación de elementos armados fuera del lugar para solo ser instalados y colados en sitio, de esta manera se ahorra tiempo de construcción y se aumenta la calidad de la estructura, de acuerdo con Idinsa.

Montaje en curso, pero sin frentes terminados

En distintos puntos del corredor, el avance es desigual. Hay zonas donde la estructura elevada ya es visible, con columnas y trabes colocadas, mientras que en otros tramos la obra permanece en etapas iniciales.

La parte más concreta se encuentra a la altura de Pino Suárez, en donde la estructura está casi completa. En el tránsito hacia Metro Chabacano se observa menos avance, con pilotes colocados de forma parcial sin los tableros.

También se identifican áreas con colado de piso, instalación de barandales y preparación para mobiliario urbano. Sin embargo, ningún frente se encuentra concluido. El proyecto continúa en fase de ejecución integral, sin tramos abiertos al público.