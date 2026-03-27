Constructora del Parque Elevado en Tlalpan trabaja a contrarreloj: tiene solo unas semanas para terminar

Una de las obras que el gobierno de la Ciudad de México impulsa en marco del Mundial 2026 es el Parque Elevado sobre un tramo de calzada de Tlalpan. De acuerdo con el contrato resultante de una licitación ganada por Grupo Idinsa, las obras se fijaron en un periodo de ejecución entre agosto de 2025 y mayo de 2026, con un monto de 1,913 millones de pesos.
A la altura del corredor donde transita la Línea 2 del Metro, una línea de pilotes marca las obras entre Pino Suárez y Chabacano. Desde la calle, el avance se percibe en la repetición de frentes activos, maquinaria en operación y estructuras que comienzan a tomar forma.
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La obra, también conocida calzada elevada de Tlalpan, tiene como objetivo crear un corredor verde peatonal de uso turístico, que conecte a la zona con la ciclovía que recorre el resto de la vialidad hasta el Estadio Azteca, y que se incorpora al Zócalo de la Ciudad de México.
Un sistema que avanza desde el subsuelo
El proceso constructivo inicia debajo de la superficie. La primera etapa visible corresponde a la cimentación profunda con pilotes, que se colocaron de forma continua a lo largo del corredor. Estos elementos se alinean junto al cajón del Metro, lo que define el eje estructural del proyecto.
De acuerdo con la documentación técnica de Grupo Idinsa, el proyecto incluyó estudios geodésicos, topográficos y de exploración geotécnica previos a la obra. También se reportaron perforaciones de hasta 33 metros para analizar el subsuelo.
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Sobre esa base, la estructura se arma en etapas con columnas adosadas, trabes longitudinales y transversales, y posteriormente el tablero con elementos prefabricados. En sitio ya se observan piezas montadas y secciones donde el sistema comienza a cerrar claros.
La obra se forma de una combinación de elementos armados fuera del lugar para solo ser instalados y colados en sitio, de esta manera se ahorra tiempo de construcción y se aumenta la calidad de la estructura, de acuerdo con Idinsa.
Montaje en curso, pero sin frentes terminados
En distintos puntos del corredor, el avance es desigual. Hay zonas donde la estructura elevada ya es visible, con columnas y trabes colocadas, mientras que en otros tramos la obra permanece en etapas iniciales.
La parte más concreta se encuentra a la altura de Pino Suárez, en donde la estructura está casi completa. En el tránsito hacia Metro Chabacano se observa menos avance, con pilotes colocados de forma parcial sin los tableros.
También se identifican áreas con colado de piso, instalación de barandales y preparación para mobiliario urbano. Sin embargo, ningún frente se encuentra concluido. El proyecto continúa en fase de ejecución integral, sin tramos abiertos al público.
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No obstante, en los tramos más avanzados, cercanos al centro de la ciudad, ya comienza a instalarse iluminación y a pintarse barandales de seguridad.
Esta condición responde al calendario contractual. El periodo entre marzo y mayo concentra la mayor presión de obra para cerrar estructura, acabados e instalaciones, antes de la fecha de término prevista.
En contraste, la ciclovía y las intervenciones a nivel de calle presentan mayor definición. Hay tramos delimitados, ajustes en banquetas y reorganización del espacio vial, sobre todo en zonas cercanas al Estadio Azteca. Aun así, estos trabajos tampoco están terminados.
Los retos en la obra
El corredor opera en paralelo a la construcción. El tránsito vehicular continúa, aunque el Metro tiene interrupciones de servicio y la obra se adapta a ese entorno. Al 25 de marzo, la estación San Antonio Abad está suspendida.
La cercanía con este medio de transporte y al estar en una de las principales vialidades de la capital complejiza la construcción, por lo que se tienen que redoblar esfuerzos en número de trabajadores y tiempos para lograr terminar la agenda planteada.
A esto se suman condicionantes que han afectado el ritmo de obra. En noviembre de 2025 se registró una suspensión temporal en un frente por hallazgos arqueológicos, y en marzo de 2026 autoridades atendieron quejas vecinales por vibraciones y posibles afectaciones en inmuebles.
¿En qué consiste el Parque Elevado de Tlalpan?
El Parque Elevado se plantea como un corredor peatonal con una primera etapa en torno a 1.5 kilómetros con un ancho de 10 metros. En total contará con 95,000 metros cuadrados de superficie.
El contrato se ubica entre Pino Suárez y Chabacano y se plantea que cuente con vegetación.
De acuerdo con información de Idinsa, la techumbre sobre el Metro permitirá reducción de acumulación de agua y evitar derrapes en vías, lo que a su vez mejorará la seguridad y operación del sistema.
Con el objetivo de revisar los avances del Parque Elevado de la Calzada de Tlalpan, el Arq. Raúl Basulto Luviano, secretario de Obras y Servicios, visitó el tramo que va de Plaza Tlaxcoaque a San Antonio Abad. pic.twitter.com/Bg9f7xPWxJ
Este 25 de marzo el gobierno capitalino dio por inauguradas obras que realizó en el perímetro del Estadio Azteca. De acuerdo con la jefa de gobierno Clara Brugada, requirieron una inversión de 200 millones de pesos.
Las mejoras consistieron en la renovación del Cetram de Huipulco, la estación Estadio Azteca del Tren Ligero, un nuevo parque, e iluminación en las calles. Así como los últimos trabajos de remodelación de mercados públicos y el reforzamiento estructural del puente peatonal entre el recinto deportivo y la terminal de autobuses.