Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Infraestructura

CDMX retrocede como ciudad inteligente por deficiencias en seguridad, a pesar de avances en digitalización

De acuerdo con el IMD Smart City Index 2026, la capital del país tiene vulnerabilidades en temas sociales y estructurales.
lun 04 mayo 2026 05:15 PM
CDMX retrocede como ciudad inteligente: cae en el ranking mundial por problemas sociales
A pesar de los avances en innovación y digitalización de las CDMX, su camino a ser una metrópoli inteligente se rezaga por problemas estructurales. (Foto: abalcazar/Getty Images)

El camino de la Ciudad de México a ser una ciudad inteligente se recorre entre contrastes. Por un lado, la capital del país tiene avances en materia de innovación y digitalización, pero, por el otro, su base estructural tiene problemas.

Deficiencias en materia de seguridad y corrupción, así como fallas en el suministro de servicios básicos como agua y luz, empujan a la ciudad a posiciones cada vez más inferiores en el IMD Smart City Index 2026.

Publicidad

El ranking, creado por el centro de competitividad mundial y conformado por instituciones de Zúrich y Ginebra, analiza la “inteligencia” de las metrópolis de acuerdo con su contexto, actitudes, estructura, tecnología y áreas prioritarias.

En términos generales, este 2026 la CDMX se colocó en el lugar 123 de 148 ciudades evaluadas; cuatro posiciones debajo del año pasado. Además se catalogó con una calificación CCC en una escala en donde A es la mejor y D la peor.

Los frenos

Los elementos que juegan en contra de que la capital del país sea una ciudad cada vez más inteligente en México son los relacionados con los fenómenos sociales estructurales.

El estudio, que se basa en encuestas a habitantes de la capital y su posterior análisis, indica que la población ve que los temas que son urgentes atender son seguridad, con 84.7% de las respuestas, corrupción y transparencia tiene 58.9%, los servicios de salud también 58.9% y lso servicios básicos como agua y basura 44%.

Publicidad

Estas prioridades difieren de manera polarizada con ciudades con mejores posiciones en el ranking. En el caso de Zúrich, que ocupa el primer puesto, las mayores preocupaciones son el acceso a la vivienda con 82.4%, el tráfico vehicular con 60% y el desempleo con 47.2%.

En el caso mexicano, el entendimiento de la problemática se refuerza en respuestas de la población sobre su despreocupación en diversos ámbitos estructurales de las ciudades.

Los indicadores más bajos son el problema de la seguridad pública, la congestión vehicular, corrupción y contaminación.

Puntos a favor de la CDMX

Aunque la Ciudad de México va en retroceso en la meta de ser una ciudad inteligente, de acuerdo con el ranking, hay elementos en los que la capital del país presenta resultados positivos.

La movilidad social e inclusión, la participación ciudadana, la educación, el reciclaje y los espacios verdes son percibidos como temas de poca importancia por el nivel de atención que reciben.

Además, la población ve a estos elementos con buenos ojos, aunque apuntan a más mejoras en el ámbito digital.

Publicidad

El rubro mejor calificado por los encuestados fue el procesamiento de documentos de identificación online con el objetivo de reducir tiempos, el acceso a trabajos de manera digital, la velocidad y la fiabilidad del internet, así como los puntos de conexión, la compra digital de espectáculos y museos, la información de tráfico a través de celulares móviles, el acceso gratuito a wifi y la satisfacción con las zonas verdes.

Los resultados catalogan a la Ciuda de México al mismo nivel de ciudades como Zhuhai, Guangzhou, Hangzhou, Shenzhen, Krakow, Chongqing, Newcastle, Cardiff, Alula, Chengdu, Belfast, Bordeaux, Hanou, Roma, Atenas y Phoenix.

Las ciudades inteligentes del mundo

En otras partes del mundo hay ciudades que muestran que sí se puede apuntar a ser cada vez más inteligentes.

En Europa se ubican la mayoría de las metrópolis mejor rankeadas. Zurich, Oslo, Genova, Londres y Copenague son las mejores calificadas. A ellas se suman Dubai, Lausanne, Canberra y Singapur.

Sus fuertes, de acuerdo con el índice, son sus elementos estructurales, más allá del uso de la tecnología.

Tags

Ciudad Inteligente desarrollo urbano

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad