CDMX retrocede como ciudad inteligente: cae en el ranking mundial por problemas sociales

El rubro mejor calificado por los encuestados fue el procesamiento de documentos de identificación online con el objetivo de reducir tiempos, el acceso a trabajos de manera digital, la velocidad y la fiabilidad del internet, así como los puntos de conexión, la compra digital de espectáculos y museos, la información de tráfico a través de celulares móviles, el acceso gratuito a wifi y la satisfacción con las zonas verdes.
Los resultados catalogan a la Ciuda de México al mismo nivel de ciudades como Zhuhai, Guangzhou, Hangzhou, Shenzhen, Krakow, Chongqing, Newcastle, Cardiff, Alula, Chengdu, Belfast, Bordeaux, Hanou, Roma, Atenas y Phoenix.
Las ciudades inteligentes del mundo
En otras partes del mundo hay ciudades que muestran que sí se puede apuntar a ser cada vez más inteligentes.
En Europa se ubican la mayoría de las metrópolis mejor rankeadas. Zurich, Oslo, Genova, Londres y Copenague son las mejores calificadas. A ellas se suman Dubai, Lausanne, Canberra y Singapur.
Sus fuertes, de acuerdo con el índice, son sus elementos estructurales, más allá del uso de la tecnología.