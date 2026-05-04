CDMX retrocede como ciudad inteligente: cae en el ranking mundial por problemas sociales

El ranking, creado por el centro de competitividad mundial y conformado por instituciones de Zúrich y Ginebra, analiza la “inteligencia” de las metrópolis de acuerdo con su contexto, actitudes, estructura, tecnología y áreas prioritarias.

En términos generales, este 2026 la CDMX se colocó en el lugar 123 de 148 ciudades evaluadas; cuatro posiciones debajo del año pasado. Además se catalogó con una calificación CCC en una escala en donde A es la mejor y D la peor.

Los frenos

Los elementos que juegan en contra de que la capital del país sea una ciudad cada vez más inteligente en México son los relacionados con los fenómenos sociales estructurales.

El estudio, que se basa en encuestas a habitantes de la capital y su posterior análisis, indica que la población ve que los temas que son urgentes atender son seguridad, con 84.7% de las respuestas, corrupción y transparencia tiene 58.9%, los servicios de salud también 58.9% y lso servicios básicos como agua y basura 44%.