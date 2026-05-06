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Infraestructura

El Puente Nichupté se levantó con un sistema único que permitirá reducir traslados en Cancún a diez minutos

El sistema de construcción se planteó solo para ese proyecto, que el gobierno plantea fundamental para Q. Roo, pues reduce 45 minutos los tiempos de traslado entre la ciudad y la zona hotelera.
mié 06 mayo 2026 03:00 PM
El puente Nichupté en Cancún se construyó sobre una laguna que obligó a modificar la ingeniería tradicional
El puente se inauguró el 2 de mayo, pero comenzó a operar cuatro días después. (Foto: SICT)

A las seis de la mañana, cuando Cancún todavía mezcla el tránsito de los trabajadores con el ingreso de turistas a la zona hotelera, la Laguna Nichupté comienza a dejar ver una estructura que durante casi cuatro años avanzó entre pilotes, plataformas flotantes y maquinaria montada sobre el agua.

El puente, que ahora conecta la ciudad con la zona hotelera, no solo modificó una de las rutas más transitadas del Caribe mexicano y mostró un sistema constructivo que vieron por primera vez los habitantes del estado y los pobladores mexicanos en general.

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También se convirtió en una de las obras que el gobierno federal heredó de la administración pasada y terminó durante el actual sexenio.

El Puente Vehicular Nichupté, inaugurado el 2 de mayo por el Gobierno de México, mide 11.2 kilómetros y cruza el sistema lagunar de Cancún con un tramo principal de 8.8 kilómetros sobre el agua.

La obra requirió una inversión de 10,319 millones de pesos, de los cuales 3,839 millones se ejercieron durante la administración de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Puente Nichupté
Se estima que por el puente transiten, en promedio, entre 12,000 y 20,000 vehículos diarios. (Foto: SICT)

Construir sobre una laguna

La obra atravesó el sistema lagunar Nichupté, un entorno de manglares y cuerpos de agua donde la construcción obligó a modificar los procesos tradicionales de ingeniería.

Uno de los elementos centrales fue el uso del sistema Top Down, un método constructivo que permitió realizar perforaciones, cimentaciones y colados desde plataformas aéreas, sin construir caminos provisionales sobre la laguna. La SICT informó que este sistema se utilizó por primera vez en México y por segunda en América Latina.

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“Este sistema fue diseñado para ser empleado única y exclusivamente para la obra de dicho puente”, aseguró Guido Mendiburu Solís, director general del Centro SICT Quintana Roo.

La zona construida con este método tuvo una longitud de 700 metros. Ahí se ejecutaron 84 pilotes a 30 metros de profundidad, además del montaje de 21 cabezales, 147 trabes y 21 claros de losa.

A esto se sumó el arco metálico del puente, diseñado para librar una caverna subacuática. La estructura tiene alrededor de 100 metros de longitud y requirió estudios de sonar, resistividad eléctrica, cámaras subacuáticas y sondeos para determinar sus dimensiones.

“El arco metálico de 100 metros, que libra una caverna, se realizó con 25 dovelas en arco”, detalló la SICT.

En la zona lagunar también se colocaron 788 pilas, mientras que el puente incorporó tres carriles, uno reversible y una ciclovía bidireccional. Además, cuenta con un gálibo de cinco metros para permitir el paso de embarcaciones.

Un proyecto clave para Cancún

Su relevancia para el gobierno federal también radica en la movilidad de Cancún. Antes de su apertura, los traslados entre la ciudad, el aeropuerto y la zona hotelera podían tomar hasta una hora. Ahora, el recorrido se realiza en alrededor de 10 minutos, según datos oficiales.

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La estructura busca funcionar además como ruta alterna ante huracanes y emergencias climáticas, en una ciudad cuya conexión con la zona hotelera dependía de pocos corredores viales.

La ciudad, que carecía de esta vía, se ubica en el municipio más poblado de Quintana Roo, con 911,593 habitantes de 1,857,985 en total en la entidad.

La SICT estima un tránsito promedio anual de entre 12,000 y 20,000 vehículos diarios, más de 4 millones al año.

Retrasos y cambios en el calendario

Aunque el proyecto arrancó formalmente en 2022, el calendario original cambió varias veces.

Inicialmente, la SICT planteó concluir el puente en diciembre de 2023. Después, la inauguración se desplazó hacia 2024, posteriormente a 2025 y finalmente a 2026.

La complejidad técnica y las condiciones ambientales formaron parte de los factores que modificaron el ritmo de ejecución. Durante el desarrollo de la obra también se presentaron amparos y cuestionamientos de organizaciones civiles relacionados con el impacto ambiental del proyecto.

La construcción atravesó una zona de manglares y pastos marinos, por lo que el gobierno federal implementó programas de restauración y monitoreo ambiental.

De acuerdo con la SICT, el proyecto incluyó 10 programas y 25 subprogramas ambientales autorizados por Semarnat, además de 132 acciones vinculadas con la restauración y monitoreo ecológico.

“Datos del Monitoreo Ambiental arrojaron que la calidad del agua es buena y no ha sufrido alteración por el proyecto”, señaló la dependencia.

No obstante, la complejidad del proyecto se dejó ver hasta en la inauguración. A pesar de la apertura realizada el fin de semana, fue cuatro días después, el 6 de mayo.

puente-nichupte
La obra se inauguró con tres años de retraso. (Fuente: SICT)

Una obra que cambia de administración

El puente también refleja otro fenómeno que comenzó a repetirse en la infraestructura federal. Proyectos que iniciaron bajo una administración y concluyeron en otra.

Aunque la obra se inició durante el sexenio anterior, la administración actual absorbió parte de la inversión pendiente y encabezó su inauguración. La propia SICT informó que casi 40% de la inversión total se ejerció durante el actual gobierno federal.

En paralelo, el gobierno federal anunció nuevas obras vinculadas con el puente. Entre ellas se encuentra el Distribuidor Vial Kukulcán, una infraestructura de 770 metros que enlazará directamente el Puente Nichupté con la zona hotelera y para la que se destinaron 484 millones de pesos.

Con ello, el puente deja de ser solo una conexión vial sobre la laguna. También se convierte en parte de la continuidad de una cartera de infraestructura que comenzó en un sexenio y terminó en otro, en una de las ciudades turísticas con mayor crecimiento del país.

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