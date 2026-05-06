El puente Nichupté en Cancún se construyó sobre una laguna que obligó a modificar la ingeniería tradicional

También se convirtió en una de las obras que el gobierno federal heredó de la administración pasada y terminó durante el actual sexenio.

El Puente Vehicular Nichupté, inaugurado el 2 de mayo por el Gobierno de México, mide 11.2 kilómetros y cruza el sistema lagunar de Cancún con un tramo principal de 8.8 kilómetros sobre el agua.

La obra requirió una inversión de 10,319 millones de pesos, de los cuales 3,839 millones se ejercieron durante la administración de Claudia Sheinbaum, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Se estima que por el puente transiten, en promedio, entre 12,000 y 20,000 vehículos diarios. (Foto: SICT)

Construir sobre una laguna

La obra atravesó el sistema lagunar Nichupté, un entorno de manglares y cuerpos de agua donde la construcción obligó a modificar los procesos tradicionales de ingeniería.

Uno de los elementos centrales fue el uso del sistema Top Down, un método constructivo que permitió realizar perforaciones, cimentaciones y colados desde plataformas aéreas, sin construir caminos provisionales sobre la laguna. La SICT informó que este sistema se utilizó por primera vez en México y por segunda en América Latina.