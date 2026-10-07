Atlas anuncia nuevo estadio para competir con el Akron de Chivas y tendrá algo nunca visto en México

Atlas ya tiene en marcha el proyecto para construir un nuevo estadio en Zapopan, dentro de un complejo que también involucrará a la Universidad de Guadalajara (UdeG) y a Leones Negros. La propuesta busca colocar al club rojinegro a la altura de la infraestructura que tiene Chivas con el Estadio Akron , pero incorpora una característica que hasta ahora ningún otro inmueble del país ofrece.
Estas son las claves del proyecto, desde su diseño y capacidad hasta quién pagará la obra y cuándo estaría lista.
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¿Qué tendrá el nuevo estadio del Atlas que ningún otro en México?
La característica que busca diferenciar al inmueble serán sus gradas retráctiles, un sistema que permitirá modificar parte de la configuración de las tribunas dependiendo del evento que se realice. De concretarse como fue presentado, sería el único estadio en México con este tipo de infraestructura.
La posibilidad de ajustar las gradas responde a que el recinto no está pensado exclusivamente para partidos de futbol. El proyecto forma parte de la llamada Ciudad UdeG y pretende funcionar también como espacio para espectáculos y actividades culturales.
Al exterior se contempla una explanada dedicada al mariachi y espacios con oferta de comida tradicional, elementos con los que el complejo busca incorporar referencias culturales de Jalisco en lugar de funcionar únicamente como recinto deportivo.
Su aforo proyectado llega hasta 40,000 espectadores.
¿Dónde estará el nuevo estadio del Atlas, cuándo estará listo y cuál será la inversión?
La nueva casa rojinegra se levantará en Zapopan, sobre un predio de 16 hectáreas propiedad de la Universidad de Guadalajara en la zona de Belenes, dentro del proyecto Ciudad UdeG.
El calendario presentado contempla:
- Inicio de construcción: 2027
- Finalización prevista: 2030
- Superficie destinada al proyecto: 16 hectáreas
- Capacidad proyectada: hasta 40,000 espectadores
- Equipos que lo utilizarán: Atlas y Leones Negros
Ciudad UdeG aprovechará una zona donde ya se encuentran recintos como el Auditorio Telmex, el Conjunto de Artes Escénicas, la Cineteca, el Museo de Ciencias Ambientales y la principal biblioteca de la universidad.
La llegada del estadio también obligará a mirar más allá del terreno. En esta área se movilizan aproximadamente 50,000 universitarios, por lo que el proyecto incluye obras viales y estudios de viabilidad para evaluar su impacto en movilidad y atender las inquietudes de los vecinos.
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Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, habló de una inversión cercana a 450 millones de dólares, unos 8,000 millones de pesos, para el proyecto. Por ello, el monto definitivo todavía no puede darse como una cifra única cerrada.
Atlas compartirá estadio con Leones Negros y la UdeG conservará parte del proyecto
Atlas no será el único equipo que utilice el inmueble. Leones Negros, actualmente en la Liga de Expansión, también tendrá ahí su casa como parte del acuerdo entre la Universidad de Guadalajara y Grupo PRODI, propietario del conjunto rojinegro.
La operación gira alrededor de un contrato de largo plazo sobre las 16 hectáreas universitarias. Los términos presentados contemplan:
- Grupo PRODI: participación de 80% en el inmueble
- Universidad de Guadalajara: participación de 20%
- Renta para la UdeG: 18 millones de pesos anuales
- Duración del acuerdo: 99 años
- Al término del contrato: la UdeG se quedaría con el 100% del inmueble
De esta manera, la universidad aporta el terreno y mantiene participación en el proyecto, mientras la inversión para desarrollar el recinto recaerá en Grupo PRODI. A cambio, Leones Negros podrá utilizar el estadio y la zona se integrará a un distrito deportivo y cultural de mayor escala.
La firma del Akron también diseñará el estadio con el que Atlas quiere competir
La comparación con el Estadio Akron tiene un vínculo que va más allá de la rivalidad entre Atlas y Chivas. El nuevo inmueble rojinegro será diseñado por Populous, la misma firma internacional que participó en el estadio del Guadalajara.
Su portafolio incluye además Wembley y Emirates Stadium en Londres, el Estadio BBVA de Monterrey, Tottenham Hotspur Stadium, Yankee Stadium y The Sphere de Las Vegas, entre otros proyectos deportivos y de entretenimiento.
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Populous acumula más de 40 años de experiencia y alrededor de 3,500 proyectos diseñados. Su participación coloca al nuevo estadio del Atlas bajo la misma firma que desarrolló algunos de los recintos deportivos más reconocidos dentro y fuera de México.
La apuesta rojinegra, sin embargo, no consiste en replicar al Akron. Mientras ambos proyectos comparten diseñador y estarán ubicados en Zapopan, Atlas busca diferenciar su nueva casa con un recinto adaptable para distintos eventos y unas gradas retráctiles que no tiene actualmente ningún otro estadio mexicano. Si el calendario se mantiene, esa competencia de infraestructura entre los dos grandes rivales de Guadalajara tendrá un nuevo escenario a partir de 2030.