Atlas anuncia nuevo estadio para competir con el Akron de Chivas y tendrá algo nunca visto en México

¿Qué tendrá el nuevo estadio del Atlas que ningún otro en México?





El diseño contempla un recinto para hasta 40,000 aficionados y gradas retráctiles que permitirán adaptar el espacio para distintos tipos de eventos. (Render - Grupo Prodi)

La característica que busca diferenciar al inmueble serán sus gradas retráctiles, un sistema que permitirá modificar parte de la configuración de las tribunas dependiendo del evento que se realice. De concretarse como fue presentado, sería el único estadio en México con este tipo de infraestructura.

La posibilidad de ajustar las gradas responde a que el recinto no está pensado exclusivamente para partidos de futbol. El proyecto forma parte de la llamada Ciudad UdeG y pretende funcionar también como espacio para espectáculos y actividades culturales.

Al exterior se contempla una explanada dedicada al mariachi y espacios con oferta de comida tradicional, elementos con los que el complejo busca incorporar referencias culturales de Jalisco en lugar de funcionar únicamente como recinto deportivo.

Su aforo proyectado llega hasta 40,000 espectadores.



¿Dónde estará el nuevo estadio del Atlas, cuándo estará listo y cuál será la inversión?

La nueva casa rojinegra se levantará en Zapopan, sobre un predio de 16 hectáreas propiedad de la Universidad de Guadalajara en la zona de Belenes, dentro del proyecto Ciudad UdeG.

El calendario presentado contempla:

- Inicio de construcción: 2027

- Finalización prevista: 2030

- Superficie destinada al proyecto: 16 hectáreas

- Capacidad proyectada: hasta 40,000 espectadores

- Equipos que lo utilizarán: Atlas y Leones Negros

Ciudad UdeG aprovechará una zona donde ya se encuentran recintos como el Auditorio Telmex, el Conjunto de Artes Escénicas, la Cineteca, el Museo de Ciencias Ambientales y la principal biblioteca de la universidad.

La llegada del estadio también obligará a mirar más allá del terreno. En esta área se movilizan aproximadamente 50,000 universitarios, por lo que el proyecto incluye obras viales y estudios de viabilidad para evaluar su impacto en movilidad y atender las inquietudes de los vecinos.