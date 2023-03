La capital del país ofrece variedades de tamaños de las propiedades y varían dependiendo la zona.

El presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliario (AMPI), Ignacio Lacunza Magaña, dijo que mientras más céntricos se encuentran las propiedades es probable que los inmuebles sean más pequeños,.

Por ejemplo, colonias como la Condesa, Roma Norte y Narvarte, se destacan por su centricidad, así como por sus amenidades; sin embargo, de acuerdo con el portal Inmuebles24 hay propiedades en renta desde los 40 metros cuadrados.

De acuerdo con el urbanista Claudio Nieto las medidas de las propiedades varían dependiendo el sector, "una vivienda social más o menos va desde los 40 hasta 60 metros cuadrados, mientras que una residencial puede tener hasta 300 metros de construcción", agrega.

Es así que las zonas céntricas es conveniente la construcción de departamentos pequeños, ya que además de facilitar la rapidez de comprarlos, el costo es mejor, las hipotecas son más bajas y se pagan en un menor tiempo, además es más fácil colocarlos en renta en una zona de demanda.

“Las personas hoy en día buscan sitios más ergonómicos, es decir, que todo lo tengan a la mano, ofreciendo una comodidad para los usuarios”, explica el presidente de la AMPI.

Agrega que al encontrar rentas desde los 12,000 pesos mensuales en adelante, el presupuesto para pagar servicios, entre otros gastos, puede quedar justo y al rentar una vivienda de poco metros ayuda a no necesitar de tantos muebles, ya que reducen sus gastos en ese aspecto, así como el mantenimiento del lugar.

Sin embargo, el habitar en espacios reducidos puede afectar el ánimo. Karen Del Rio renta una propiedad en la alcaldía Venustiano Carranza. Ella decidió adquirir este inmueble por el que paga 7,500 pesos mensuales y por la cercanía con una línea del Metro. La propiedad que habita es de 16 metros cuadrados, “en realidad no lo veo como un hogar es más como un sitio para llegar a dormir y comer, ya que al estar tan pequeño a veces me siento sofocada y procuro no estar la mayor parte del tiempo dentro de la casa”, explica.

Comenta que en temporadas de calor no cuenta con una gran ventilación por la falta de ventanas, así como de iluminación, “a pesar de que vivo sola a veces siento que no tengo privacidad o un sitio especifico para disfrutar de mis descansos ya que todo está a la vista, los electrodomésticos, la sala y la mesita que tengo como comedor está todo junto y me abruma”.

De acuerdo con la entrevistada si tiene un lugar para vivir, pero no lo disfruta al ser tan reducido.

Jessica Martínez García, psicóloga con más de cinco años de experiencia del Centro de Atención en Psicología y Psicoanálisis, explica que vivir en espacios tan reducidos puede comenzar a generar ansiedad por la incomodidad de estar en un sitio donde no se sienten a gusto las personas, “además de que los espacios pequeños generan incomodidad, también puede afectar en la salud física, ya que si no cuentan con una buena iluminación puede generar problemas con la vista”, puntualiza la experta.

Ante estos comportamientos, el presidente de la AMPI menciona que la mayoría de los inmuebles pequeños se encuentran rodeados de amenidades y cercanos a sitios recreativos para “recompensar” los pocos metros para habitar.