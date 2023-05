Las puertas de la entrada tienen cristales oscuros, pero a pesar de ello se puede apreciar la ausencia de personas. El edificio, de acuerdo con los locales comerciales que se encuentran a sus costados, mencionan que lleva más de dos semanas vacío y que los planes del dueño son colocar los departamentos en renta a través de Airbnb, por lo que los antiguos inquilinos fueron desalojados.

Esta problemática se dio a conocer a través de las redes sociales, específicamente en Twitter, donde mostraba la situación de cómo una vez más las personas de la capital estaban siendo desplazadas por extranjeros y nómadas digitales que rentan a través de Airbnb.

Diana Mendoza, fue de las personas que recibió la notificación de dejar el inmueble antes de volver a renovar el contrato de arrendamiento. Ella contaba con seguir renovando su contrato ya que su renta oscila en 7 mil pesos mensuales y consiguió un acuerdo para pagar un incremento de 10% anual, que se mantuvo vigente hasta la actualidad. “Este acuerdo me fue concedido ya que yo llevaba más de seis años viviendo en el edificio y nunca me atrasé con las rentas, lo que me ayudó a no tener tantos gastos por parte del alquiler”, dice la entrevistada.

Para corroborar la situación y si realmente existió un interés económico se contactó con el dueño del edificio, el cual accedió a una entrevista, pero nunca llegó al sitio. Los locales comerciales que se encuentran a un costado mencionaron que al menos una vez a la semana viene una señora ayudar con la limpieza, a pesar de que el lugar se encuentre vacío.

Cada vez más en la zona centro de la capital se observan nómadas digitales y extranjeros ocupando inmuebles a través de plataformas como Airbnb. De acuerdo con Mario Alberto Granillo Alvarado, vicepresidente de Innovación y Tecnología de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), esta modalidad beneficia económicamente a los dueños de los departamentos.

“Contar con rentas congeladas se podían conseguir cuando los inquilinos pedían estancias largas, de años, ahora con las plataformas y la falta de regulación, dependiendo la zona y la demanda los aumentos en la renta estos inmuebles céntricos ahora son rentados por extranjeros”, explica el experto.

De acuerdo con cifras de Airbnb, en la Ciudad de México existen 24,224 propiedades registradas, de las cuales 64% son departamentos. El 97.7% son rentas a corto plazo, mientras que el restante 2.3% son rentas a largo plazo.

Agrega que por el momento regresó a vivir con sus padre mientras busca otra propiedad cerca de su trabajo y que se ajuste a su presupuesto. “Estoy triste, porqué de un momento a otro el dueño decidió terminar nuestros contratos a cambio de conseguir más dinero a través de las rentas, ahora tengo que buscar otro sitio en el cual vivir y destinar más dinero porqué cerca del centro ya todos los departamentos están en más de 10,000 pesos al mes”.

De acuerdo con información de Inmuebles24, el costo promedio por un departamento de dos recámaras se ubicó en 13,725 pesos mensuales a finales de 2022.

Mario Alberto Granillo Alvarado menciona que existen procedimientos que seguir para solicitar el inmueble, independientemente si es desalojo o entrega de la propiedad. “En el caso de rentas que son de muchos años en la mayoría no se encontraban vinculadas a un contrato, por lo que si se le avisa al inquilino al menos con un mes de anticipación de renovar el contrato no hay problema alguno”, agrega el experto.

¿En dónde se están buscando vivienda los desplazados?

Leonardo González, analista Real Estate de Propiedades.com, menciona que dentro de la plataforma el aumento en búsquedas para alquilar una propiedad se basa principalmente en las necesidades que está buscando el inquilino. Si se trata de conseguir una propiedad horizontal las principales zonas como Cuernavaca, Toluca, Querétaro y Estado de México.

Mientras que si la búsqueda es para propiedades verticales, se mantienen dentro de la capital, en zonas como el correo de Roma Condesa, o alcaldías como Venustiano Carranza donde los precios de renta se encuentran en 6,500 en adelante.