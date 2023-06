Mensualidades más altas complican la compra de vivienda con hipoteca

A pesar de que el aumento de las tasas de interés de 25 puntos básicos de marzo de 2022 a marzo de 2023 tiene un efecto marginal en los créditos hipotecarios, al combinarse con la inflación en el sector de la construcción, que ha sido 9.1% en las edificaciones residenciales durante el mismo periodo, así como con el aumento al costo del financiamiento a desarrolladores, aleja a las personas de la posibilidad de comprar un inmueble, de acuerdo a Enrique Margain Pitman, director ejecutivo de Préstamos a Particulares de HSBC.

Esto debido a que el resultado de la suma de los fenómenos causa que los clientes paguen más en las mensualidades de sus hipotecas, o que tengan que reunir más dinero del enganche, “eso hace que muchas personas se desperfilen, sobre todo en el segmento de menores ingresos. Por eso vemos caídas en los niveles de colocación y más tiempo de venta de las empresas”, agrega el experto durante el Creditaria Summit 2023.

De acuerdo a un análisis realizado por el directivo, en 2019 una persona podía pagar 9,201 pesos mensuales por una hipoteca financiada al 80% con un valor de 1.07 millones de pesos (el promedio ese año en la Sociedad Hipotecaria Federal) y una tasa ponderada de 10.4%.

Este 2023, las cifras cambiaron. El precio promedio de estos inmuebles aumentó a 1.6 millones de pesos, por lo que con una tasa de 10.25%, las mensualidades ahora serían de 13,625 pesos, 17.8% más que cuatro años atrás.

“La verdad es que para mantener la estructura de tus ingresos contra tus deudas, las personas dicen que para esa mensualidad no alcanza o el propio límite de crédito no lo permite, por lo que hay mayor necesidad de aumentar el enganche, pero los grupos de menores ingresos no lo pueden cubrir (...) es ahí cuando debemos pensar cómo ayudar para que sigan teniendo capacidad de contratar créditos”, detalla Enrique Margain.

Algunas de estas alternativas son: