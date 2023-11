Por lo que la Secretaría de Turismo la nombró como el primer Barrio Mágico de las Ciudad de México. La dependencia dijo que el distintivo se le otorgaba por su historia y amplia oferta cultural. “Este reconocimiento vale mucho, al consolidarlo como punto de referencia de la alimentación, sus flores y por supuesto del turismo, y es ahí donde se distingue su cultura y originalidad, que lo vuelve potencia turística y económica”, agregó Martí Batres Guaderrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, la denominación de “barrio” no es la correcta, de acuerdo a Araceli Peralta Flores, cronista de Xochimilc, “debió haber sido Pueblo Mágico. Territorialmente tiene otros pueblos que dependen de la cabecera de Xochimilco, por lo que con ese nombramiento lo reducen, ya que un barrio es más pequeño territorialmente”.

Historia y actualidad

Esta diversidad en poblados hace a Xochimilco un lugar difícil de resumir, pero en donde todos los lugares comparten una característica: la tradición.

El centro de la demarcación es considerado un barrio originario por sus antecedentes prehispánicos, en los que los xochimilcas tuvieron su auge durante el imperio de los mexicas, cuando la zona se convirtió en el principal abastecedor de alimentos de la zona debido a las cosechas de las chinampas, que en la actualidad continúan produciendo vegetales, cuenta Araceli Peralta, Investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Por su relevancia, el lugar fue elegido por los españoles para construir el convento de San Bernardino en el Siglo XVI, a partir del cuál se empezaron a distribuir el resto de edificios religiosos y administrativos, que conforman los 17 pueblos originarios que existen en la actualidad (también está Barrio 18, pero su creación es más actual).

No obstante, el atractivo turístico de la alcaldía no ha estado totalmente a salvo del fenómeno conocido como gentrificación, principalmente en el centro. La especialista, residente de Xochimilco, explica que se nota en el cambio de usos de suelo, ya que en este primer cuadro de la demarcación antes se encontraban viviendas y ahora son comercios casi en su totalidad, no obstante, en otras zonas más cercanas a los canales, las actividades originarias aún se conservan.

Paseo en trajineras, una de las actividades más famosas de Xochimilco. (Arturo Peña Romano Medina/Getty Images/iStockphoto)

“En este Día de Muertos hay quienes tienen su chinampa y sembraron cempasúchil y se ponen a venderlo en el mercado. Y después cosecharán para los romeritos y también los productores locales lo venden ahí. Yo diría que actualmente la actividad productiva más común es todo lo relacionado con su origen agrícola”, detalla la especialista, inscrita a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH.

En consecuencia a Xochimilco se le considera un lugar en donde hay más fiestas que días del año, “tiene mucho que ver con estas raíces porque muchas de las tradiciones están relacionadas con la tierra y lluvia, porque la lluvia es la que fertiliza la tierra y hace que se produzcan alimentos. Hoy en día el sincretismo ha ido cambiando, los rituales se han transformado, pero la esencia es la misma”, por lo que hay fiestas de diferentes vírgenes y santos. Una de ellas es la del Celopan, una imagen a la que los pobladores le tienen mucha devoción.