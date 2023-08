Seguridad

Aunque la percepción de seguridad es alta, la colonia no está exenta de delitos.

En 2018 fue la colonia Benito Juárez en donde hubo más robos de vehículos, con 62 denuncias registradas. También se contabilizaron 46 robos a transeúntes, ocupando la segunda posición en la colonia, 32 asaltos a comercios, seis a cuentahabientes y cuatro a casas habitación. También hubo cuatro asesinatos, de acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De 2019 a la fecha la colonia acumula 165 robos a transeúntes, siendo la cuarta con más frecuencia de este delito, por detrás de la Roma Norte, Agrícola Oriental y Cuauhtémoc.

La colonia Narvarte se ubica en la alcaldía Benito Juárez. (Foto: Obras)

Las viviendas

Eli Prudencio explica que si bien la zona tiene beneficios, la vivienda no es económica. “para mí me parece justificable que pagó 12,600 porque es un departamento bastante grande, como de 90 metros cuadrados, tiene zotehuela y patiecito. Pero donde yo ya no justifico el precio es de los departamentos nuevos que hay en la Narvarte que están en 20,000 y 25,000 pesos. Se me hace muy volado”, dice Eli Prudencio.

De acuerdo a la consultora Tinsa, el valor promedio de los inmuebles es de cinco millones de pesos (el de la CDMX es de tres millones de pesos), con un precio por metro cuadrado de 48,636 pesos y una superficie media de 103 metros cuadrados. En los últimos cinco años el precio promedio unitario trimestral ha crecido 21.2%.

La edad promedio de los inmuebles de la zona es de ocho años y en la actualidad presentan una rentabilidad bruta de 4.9%.

La renta promedio mensual en departamentos va, en propiedades de 45 metros cuadradospor 5,208 pesos hasta viviendas de más de 250 metros cuadrados con un valor mensual de hasta 68,364 pesos.

Los inmuebles de mayor tamaño son los de más edad. A partir de los 250 metros cuadrados no hay ningún edificio que tenga menos de 50 años.

En el pasado, la colonia fue una de las que se vio envueltas en el llamado Cartel Inmobiliario. En la zona se permitió aumentar el número de pisos por edificio, a pesar de exceder lo establecido por la ley.

En toda la alcaldía se llevó a cabo un fraude de 7,142 millones de pesos por edificar 264 niveles más.