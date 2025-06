¿Con cuántos salarios mínimos se compra una casa en México y en el mundo?

De acuerdo con el Departamento de Trabajo, una persona necesitaría 118 años de ingreso continuo para cubrir el costo. Es la relación más prolongada entre todas las ciudades consideradas.

Suiza presenta dos casos distintos: Zúrich y Ginebra. En ambas, los precios de las viviendas superan el millón de dólares, pero los salarios mínimos cantonales permiten reducir el desfase.

En Copenaghue el salario mínimo, al mes, en pesos, se traduce en 51,870 pesos.

En Zúrich, una casa promedio cuesta 25,553,000 pesos (1.34 millones de dólares), y el tiempo necesario es de 26 años. En Ginebra, con un valor de 20,443,000 pesos (1.07 millones de dólares), el plazo es de 23 años, según los registros públicos de ambas ciudades.

Incluso entre ciudades con precios similares, los plazos pueden variar significativamente. París y Zúrich tienen viviendas de costo comparable, pero en la primera el tiempo requerido casi duplica al de la segunda. Lo mismo ocurre entre San Francisco y la Ciudad de México: aunque la vivienda californiana cuesta seis veces más, se paga en menos años.

Singapur, también en el top 10 del ranking de The Economist, no forma parte de esta comparación. El Ministerio de Mano de Obra no establece un salario mínimo generalizado, por lo que no fue posible estimar una relación directa.