La gentrificación en CDMX ya no solo afecta a barrios aislados, sino a corredores completos

En la Condesa, una de las zonas mejor ubicada dentro de este fenómeno, el precio de venta por metro cuadrado subió de 45,000 pesos en 2015 a 76,000 en 2025, mientras la renta pasó de 200 a 380 pesos. En la Juárez, el valor se disparó de poco más de 30,000 a 87,000 pesos y la renta alcanzó 410.

En todos los casos, la presión más evidente está en el arrendamiento. En la Roma, la demanda de renta superó las 11,000 solicitudes en 2024, frente a un inventario que no llegaba a cubrir ni una fracción de ese interés. En la Condesa, el desequilibrio fue todavía más marcado: cuatro personas competían por cada vivienda disponible.

“Más que la causa, la gentrificación es consecuencia de varios factores: déficit habitacional, baja construcción de vivienda nueva y concentración de la demanda en segmentos que mueven 70% de las transacciones”, explicó Juan David Vargas, de Propiedades.com.

El desplazamiento hacia las colonias vecinas

Los precios crecientes en las colonias más visibles detonaron un proceso de desplazamiento hacia las vecinas. Zonas como Doctores, Tlatelolco, Anáhuac, Pensil o Tacuba comenzaron a absorber a quienes no pudieron mantenerse en los corredores centrales.

En Doctores, el precio de venta aumentó de 14,200 a más de 22,000 pesos por metro cuadrado en diez años, mientras la renta pasó de menos de 80 a 180.

En Tlatelolco, el valor se triplicó: de 18,000 en 2017 a más de 55,000 pesos en 2025, con rentas que subieron de 190 a 320. Anáhuac duplicó su precio de venta a 66,800 pesos por metro cuadrado, con rentas que rondan los 319.

Vargas señaló que este efecto es parte de una dinámica en cadena: “el fenómeno genera desplazamiento y progresivamente impacta en todas las colonias alrededor”.

Corredores que se enlazan

El encarecimiento no se detuvo en los barrios iniciales. Lo que comenzó en Roma y Condesa se extendió hacia un corredor que conecta a Polanco, Granada y Ampliación Granada. En Granada, el precio de venta por metro cuadrado pasó de 43,000 a 83,000 pesos en diez años; en Ampliación Granada, el salto fue aún más amplio, de 22,000 a 53,000.