Desarrollo Inmobiliario

Doctores, Xoco y Del Valle, colonias con mayor plusvalor en los siguientes meses

Para el segundo semestre de 2025 se prevé un crecimiento de más de 10% en la demanda de renta y cerca de 15% en compraventa, mientras que la oferta registrará una ligera contracción.
mar 19 agosto 2025 06:36 PM
Ya no es la Roma: las colonias en CDMX con mayor plusvalía en lo que resta de 2025
Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo concentrarán la demanda y plusvalor de vivienda de la segunda parte del año.

En la Ciudad de México, el acceso a vivienda es un reto marcado por la falta de nuevos desarrollos, pero la demanda no se detiene.

En el segundo semestre de 2025, se espera que quienes buscan comprar o rentar enfrenten un mercado en el que las colonias centrales y de conexión con corredores de empleo y servicios concentrarán el mayor dinamismo.

El análisis más reciente de Propiedades.com estima que la demanda mensual en la capital crecerá 10% en renta y casi 15% en venta respecto al semestre anterior.

Este comportamiento se da por el crecimiento natural de hogares y por los jóvenes que deciden independizarse, incluso en un contexto de contracción en la construcción de vivienda nueva.

El mapa del plusvalor en casas y departamentos

La proyección de plusvalor se concentra en colonias ubicadas principalmente en alcaldías centrales y ya demandadas como Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

El rango de crecimiento va desde incrementos de 6% hasta más de 22%, con algunas excepciones en donde se esperan ajustes a la baja.

En el segmento de casas, las colonias Doctores, cerca de la Roma, y Xoco, al sur de la ciudad, figuran con la mayor valorización proyectada, con incrementos de más de 18% y 22%, respectivamente.

También aparecen Mixcoac y San Juan, con crecimientos de doble dígito, así como Hipódromo, que mantiene un aumento de 6%.

En contraste, Ampliación Granada, cerca de Polanco, mostraría un retroceso de 1% en este segmento. No obstante, para esta zona la proyección mejora al hablar de departamentos.

Para este tipo de vivienda, la valorización se concentra en zonas de alta centralidad: Bosque de Chapultepec I registrará casi 10% de crecimiento, mientras que Polanco III, Polanco V y Ampliación Granada se ubican con ligeras alzas de entre 0.2% y 1.6%.

En el caso de Hipódromo Condesa, la proyección apunta a una caída cercana a 2%.

“Se espera que la valorización de vivienda en la CDMX continúe mostrando una tendencia al alza, aunque con variaciones según la zona por su ubicación, el desarrollo urbano y las condiciones macroeconómicas”, dijo Juan David Vargas, general manager de Propiedades.com.

Colonias con mayor demanda

En términos de demanda, la tendencia apunta a un crecimiento generalizado en compraventa, mientras que la renta muestra contrastes entre colonias.

Algunas zonas tradicionales y con alta conectividad se perfilan como las que recibirán más interés de compradores y arrendatarios, mientras otras registrarán caídas en arrendamiento, aunque con recuperación en venta.

El estudio destaca que Ampliación Granada se posiciona con aumentos de 10% en renta y 11% en venta, lo que refleja su consolidación como polo de oficinas, comercios y servicios.

En Del Valle Centro, la demanda en compraventa alcanzará un alza de 15%, mientras que en Narvarte Poniente el comportamiento será mixto: menor demanda de renta, pero un repunte de 12% en compra.

La Portales Sur también resalta por una mayor presión en el mercado de compraventa, con proyecciones de más de 14% en venta, a pesar de un ligero ajuste en renta.

Oferta a la baja

En cuanto a la oferta, la proyección es de una contracción en términos generales. Si bien la ciudad en promedio registrará menos propiedades en el mercado, el comportamiento no es homogéneo: algunas colonias ampliarán la disponibilidad de vivienda, mientras que otras reducirán significativamente la cantidad de unidades en renta y venta.

El estudio anticipa que la oferta mensual de vivienda caerá 2% en renta y 1% en venta. En Roma Norte, se prevé un repunte, con incrementos de 6.6% en renta y 2% en venta, alcanzando máximos recientes.

Por el contrario, en Ampliación Granada se estima una disminución de 9% en renta y 6% en venta, lo que tensionará aún más la relación entre oferta y demanda en la zona.

El panorama metropolitano

Más allá de la capital, el Estado de México mostrará un aumento en la demanda mensual de 3% en renta y 11% en venta, con una ligera recuperación en la oferta de compraventa.

Guadalajara y Mérida reflejarán comportamientos distintos: mientras la primera tendrá una contracción en la demanda de renta de 17%, la segunda alcanzará un alza de 15% en ventas respecto al semestre previo.

Vivienda

