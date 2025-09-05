El negocio detrás de Fibra Monterrey que lo hace crecer más rápido que la construcción

Un entorno de espera

Para Pablo Quezada, director general de la firma de inteligencia inmobiliaria Datoz, la coyuntura actual representa una pausa natural tras el boom de 2023 y 2024.

“En este momento el mensaje importante es no perder la calma, porque este año definitivamente ha habido una disminución en la demanda, pero el diagnóstico es claro: el factor que crea cautela es la política comercial de Estados Unidos”, explica.

El especialista señala que en mercados como Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey existe sobreoferta, lo que frenó nuevos desarrollos. Sin embargo, considera que la manufactura y la logística seguirán impulsando la absorción en el mediano plazo.

En este panorama, Fibra Monterrey se posiciona como uno de los vehículos más activos en el sector. Con un portafolio que combina propiedades industriales, oficinas y comerciales, apuesta por depurar los inmuebles menos estratégicos y fortalecer la parte logística e industrial, un segmento que ya concentra la mayoría de sus ingresos.

Estrategia en marcha

La compañía mantuvo un alto nivel de actividad pese a la desaceleración de la demanda. “Entramos en un periodo de wait and see con la llegada de Trump, pero vimos un repunte en el segundo trimestre. La absorción se duplicó frente al primer trimestre, con un millón y medio de metros cuadrados acumulados”, dice Javier Llaca, director de operaciones y adquisiciones.

En los últimos 14 meses, Fibra Monterrey destinó más de 500 millones de dólares en adquisiciones industriales, con un énfasis en la logística. Dos de estas transacciones corresponden a centros ocupados por Mercado Libre, incluido uno en León adquirido por 105 millones de dólares, con un contrato a siete años en dólares bajo esquema triple neto. Con esta operación, la fibra alcanzó 75% de su meta de invertir 700 millones de dólares en activos industriales.

El fideicomiso refuerza su enfoque en el sector logístico. (Fibra Mty/LinkedIn)

El énfasis en propiedades logísticas responde a un cambio en la dinámica del consumo. En 2024, Mercado Libre representó una cuarta parte de la superficie absorbida en el mercado industrial mexicano.

Para Llaca, compañías como Amazon, DHL y FedEx tienen espacio para crecer en México. “Es un sector menos vulnerable que la manufactura de exportación a la política exterior de Estados Unidos”, señala.