La presión externa no cambia la jugada

Durante el trimestre, el mercado operó bajo la sombra de posibles restricciones arancelarias impulsadas por la agenda electoral de Donald Trump. No obstante, las tensiones no se materializaron en acciones concretas ni repercusiones directas en los resultados de los fideicomisos, gracias a extensiones otorgadas en los plazos de negociación.

"Estas extensiones hablan de la posición privilegiada de México para Estados Unidos", dijo Josefina Moisés, directora de Amefibra, asociación que agrupa a las empresas.

Para ella, el país tiene ventajas estructurales como mano de obra joven, consumo interno sólido y ubicación estratégica, que lo blindan ante decisiones proteccionistas.

Además, los inversionistas han encontrado refugio en estos vehículos ante la incertidumbre electoral estadounidense. Esto, sumado al fortalecimiento del peso y la baja en tasas de interés, reforzó la posición financiera de los fideicomisos.

Además, como parte de la estrategia de protección, parte de los portafolios enfocada en atender el consumo interno, particularmente en el centro del país, donde se están desarrollando espacios de almacenamiento, centros logísticos, parques comerciales y zonas habitacionales vinculadas al crecimiento industrial.

El reforzamiento del peso jugó de manera positiva en los ingresos de las Fibras. (Vladyslav Horoshevych/Getty Images/iStockphoto)

A nivel financiero, el entorno también estuvo marcado por la apreciación del peso frente al dólar y una tendencia a la baja en las tasas de interés. Ambas variables incidieron directamente en la mejora de los Resultados Integrales de Financiamiento de los fideicomisos.

Fibra Plus, por ejemplo, reportó una ganancia cambiaria de 93.9 millones de pesos, atribuida a su exposición en dólares. Esta combinación de factores también disminuyó el costo financiero para la mayoría de las fibras, que pudieron refinanciar deuda en mejores condiciones.

Este entorno permitió a los fideicomisos planear con mayor visibilidad nuevas expansiones, como ocurrió en Fibra Macquarie, que anunció adquisiciones selectivas, o en Funo, que profundizó su estrategia de rotación de activos para liberar capital.

Alberto Vázquez, socio líder del sector inmobiliario en KPMG México, coincidió que aunque el contexto económico global internacional sigue siendo incierto, las fibras hacia adelante siguen visualizando bastantes oportunidades de negocio.

En tanto que Josefina Moisés agregó que los rendimientos combinados de las fibras en lo que va del año alcanzan 18%, por encima del promedio del IPC, que se mueve entre 14 y 15%.

Fibras industriales con alta ocupación

El segmento industrial fue nuevamente el más activo y rentable. La mayor parte de las fibras especializadas en este tipo de inmuebles reportaron ocupaciones por encima del 97%.

Según datos de KPMG, algunas renovaciones contractuales incluyeron incrementos de renta de hasta 68%, respaldados por una demanda elevada y una oferta limitada.