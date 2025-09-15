Deportados pero con casa en Estados Unidos: el limbo legal que enfrentan migrantes mexicanos

“Nos dijeron que podía llevar hasta un año para poder hacer todo eso”, explica Willy, quien renta una casa en Yucatán y busca empleo en un call center para sostener a su familia.

El caso refleja una realidad extendida entre migrantes mexicanos: la deportación no solo implica el regreso forzado, sino también la desconexión con el patrimonio acumulado.

Dueños desde México

Luis Francisco Ochoa Corona, gerente de operaciones en Mexus Migración, precisa que la deportación no implica perder un inmueble. “El hecho de haber sido deportado no significa que deje de ser dueño de su propiedad. No se la quitan ni nada por el estilo”, explica.

El dueño puede seguir administrando sus bienes: vender, rentar o transferirlos. Para hacerlo debe firmar documentos ante un notario de la sección de servicios notariales en consulados y embajadas de Estados Unidos en México.

Esos documentos tienen plena validez en el sistema estadounidense y permiten ejecutar ventas, traspasos o contratos de arrendamiento. Cada firma cuesta alrededor de 50 dólares.

La responsabilidad que permanece es el pago de impuestos locales en Estados Unidos. Aunque el propietario viva en México, debe cumplir con el impuesto predial u obligaciones estatales para mantener su situación legal sin complicaciones.

Propiedades en construcción o con hipoteca

Uno de los escenarios más comunes es el de las casas en proceso de pago. Ochoa aclara que, lejos de dificultar la situación, puede facilitarla. “Es un poco más sencillo para las personas que están pagando todavía una hipoteca porque tienen posibilidad de vender la propiedad”, señala.

En este caso, el comprador asume la deuda y el banco reconoce la continuidad del crédito. El problema surge si no hay comprador y se suspenden los pagos: la entidad financiera puede iniciar un proceso legal que obliga a la familia a contratar abogados en Estados Unidos.

Inquilinos deportados

Otro escenario frecuente es el de quienes no son propietarios, sino arrendatarios. La deportación no extingue la obligación contractual. “Ahí igual sería lo mismo: hablar con el arrendador para ver si puede existir alguna negociación para poder desocupar el apartamento antes de tiempo”, detalla Ochoa.