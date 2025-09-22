La escasez de mano de obra en construcción dispara costos y agrava la crisis de vivienda en Estados Unidos

De acuerdo con el Urban Institute, en 2023 los migrantes representaban 23% de quienes trabajan en la construcción. Un análisis de KPMG eleva la cifra a cerca de 25% y advierte que en estados como Texas y California la proporción llega a 40%.

“Más de la mitad de los trabajadores en obra negra son migrantes. Si esas labores no se realizan todo el proyecto se detiene desde la base”, señala Blanca Algarra, profesora Tecnológico de Monterrey.

Pero esta "pata" de la mesa se balancea ante las nuevas políticas migrantes de la actual administración de Donald Trump, gobierno que ya expulsó a más de 200,000 personas desde el inicio de su periodo hasta agosto de este año.

"Los latinos forman una gran parte de la industria de la construcción (...) y ahora, debido al aumento de la aplicación de leyes migratorias, están en mucho mayor riesgo de arrestos, deportaciones y detenciones. Eso tendrá efectos negativos relativamente grandes en la construcción", explica el economista senior del Instituto de Política Económica de Estados Unidos (EPI, por sus siglas en inglés), Ben Zipperer.

El efecto inmediato de las deportaciones

Este Instituto estima que, bajo un escenario de deportación de un millón de personas por año durante los cuatro años del periodo de Trump, se perderían casi seis millones de empleos en el país. De ellos, 2.3 millones corresponderían a la construcción, lo que equivaldría a reducir 18.8% su fuerza laboral.

La consecuencia no se limita a los migrantes. En una obra, los oficios funcionan como piezas complementarias. Si faltan quienes colocan cimientos o techos también disminuye la demanda de plomeros o electricistas, aunque sean estadounidenses.

“Cuando hay menos inmigrantes techadores y enmarcadores para levantar la estructura básica de las casas habrá menos trabajo disponible para electricistas y plomeros nacidos en Estados Unidos”, concluye Ben Zippeper en su reporte del Instituto de Política Migratoria.

Algarra coincide en que los efectos se extienden más allá de los migrantes: “Prácticamente todas las empresas reportan retrasos en la entrega de proyectos. No es solo que falten trabajadores, sino que los que quedan son más caros y eso impacta toda la cadena productiva”.

En la administración anterior de Donald Trump las deportaciones ralentizaron las edificaciones. (Scott Olson/Getty Images)

Estados en mayor riesgo

El peso de los migrantes en la construcción no es uniforme. Texas y California concentran más de 1.1 millones de trabajadores extranjeros, entre documentados e indocumentados, lo que representa hasta cuatro de cada diez puestos en el sector.

En California, el Economic Policy Institute proyecta que podrían perderse hasta 1.1 millones de empleos en un escenario de deportaciones masivas, equivalentes al 6.2% del total estatal. En Texas, uno de cada cuatro trabajadores de la construcción carece de documentos, por lo que la industria está en riesgo de perder 337,000 empleados.

La dependencia responde también a una transformación generacional. “Los jóvenes estadounidenses no están entrando a trabajos de mano de obra intensiva. Eso ha envejecido a la fuerza laboral local y obligó a que fueran los migrantes quienes mantuvieran viva la industria”, precisa Blanca Algarra, especialista en estudios internacionales.

Costos en ascenso y vivienda más cara

La falta de trabajadores tiene un efecto inmediato en el precio de la mano de obra. Las empresas compiten por retener a los pocos disponibles, lo que encarece el costo de construcción y se traduce en proyectos más caros.

“Lo que vamos a ver es que al hacerse más caro el trabajo será menos viable la vivienda costeable. Los pocos trabajadores que queden se orientarán a proyectos de alto valor”, afirma Algarra.