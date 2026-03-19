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Desarrollo Inmobiliario

El dueño de Espacio Condesa prepara otro enorme centro comercial pero en el Estado de México

Fibra Plus expande su presencia en la zona metropolitana con un proyecto de uso mixto que incluye comercio, vivienda y oficinas en Tlalnepantla.
jue 19 marzo 2026 05:11 PM
Vidarte Satélite Fibra Plus
Vidarte Satélite es un proyecto de usos mixtos en Ciudad Satélite, Estado de México. (Fibra Plus)

La empresa Fibra Plus se prepara para inaugurar el centro comercial Espacio Condesa , en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, este no es el único proyecto relevante que tiene en marcha.

De acuerdo con su cuarto reporte trimestral de 2025 , la compañía también desarrolla otro complejo de gran escala, concebido como un proyecto de uso mixto que combinará departamentos, oficinas y un centro comercial en el Estado de México.

Con ello, Fibra Plus continúa ampliando su portafolio inmobiliario, que abarca desde la Ciudad de México hasta estados como Jalisco, Colima, Oaxaca, Tabasco y Baja California, entre otros, según información de su sitio web.

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Vidarte Satélite, el desarrollo hermano de Espacio Condesa

Además de sus desarrollos en la capital, Fibra Plus impulsa Vidarte Satélite, un complejo de usos mixtos ubicado en Ciudad Satélite, en el Estado de México, según se lee en la página de la empresa .

El proyecto forma parte de un conjunto habitacional de mayor escala que contempla alrededor de 1,080 departamentos, y busca integrar espacios comerciales, corporativos y residenciales en una misma zona.

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El dueño de Perisur apostó en grande y ahora tiene cerca de 30 plazas comerciales, ¿quién es? El éxito de Perisur fue el punto de partida para que sus dueños desarrollaran cerca de 30 plazas comerciales adicionales bajo la marca Galerías en todo el país.

El centro comercial incluirá restaurantes, cafeterías y servicios bancarios, mientras que el área de oficinas estará orientada a empresas industriales que buscan concentrar sus operaciones en un solo punto.

Entre sus características destaca la incorporación de criterios de construcción sustentable, así como una azotea verde pensada como espacio de convivencia. En total, el desarrollo contempla un área bruta rentable de 13,077 metros cuadrados y una inversión estimada de 508 millones de pesos.

Vidarte Satélite
Proyecto de usos mixtos ubicado en Ciudad Satélite, Tlalnepantla, Estado de México. (Fibra Plus)

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¿Cuándo estará listo Vidarte Satélite?

Vidarte Satélite, el desarrollo de usos mixtos de Fibra Plus en Tlalnepantla, Estado de México, comenzó su construcción hace casi nueve años.

"Esta zona de esparcimiento común, cuya construcción arrancó en julio de 2017, brindará áreas de entretenimiento y servicios de alta calidad a los mexiquenses y a los foráneos, pues con este inmueble se impulsará el crecimiento de los alrededores, pero sobre todo se atraerán nuevas inversiones en beneficio de la comunidad", comentó en 2018 Víctor Hugo Gálvez Astorga , entonces presidente municipal de Naucalpan.

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Espacio Condesa, el centro comercial de la CDMX que tardó 10 años en hacerse realidad La obra cuenta con 10 pisos de zona comercial y 30 más de oficinas.

Al igual que Espacio Condesa en la Ciudad de México, que enfrentó años de retrasos antes de su apertura comercial prevista para el primer semestre de 2026, Vidarte Satélite también ha registrado demoras.

A diferencia de Espacio Condesa, este desarrollo aún no cuenta con una fecha definida para su inauguración, según el cuarto reporte trimestral de Fibra Plus . Esto refleja los retos que enfrentan los proyectos de gran escala, desde permisos y ajustes de diseño hasta la complejidad de la construcción.

Vidarte Satélite
Contará con un centro comercial con restaurantes, cafés y servicios bancarios. (Vidarte Satélite)

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¿Qué es Fibra Plus y quién es su dueño?

Fibra Plus es un fideicomiso de inversión en bienes raíces en México que integra toda la cadena del ciclo inmobiliario, desde el desarrollo hasta la operación de inmuebles. Su estructura busca operar de manera transparente y profesional, con un equipo directivo con experiencia en el sector.

En octubre de 2021, Fibra Plus completó la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Fibra HD, adquiriendo 309.9 millones de certificados, equivalentes al 70.9% del total en circulación, lo que representó la primera fusión de Fibras en México.

Parque Las Antenas
¿Quién es el dueño de Las Antenas en Iztapalapa y las otras 10 plazas comerciales que opera en México? El desarrollo destaca por integrar comercio y entretenimiento con Kataplum, el único parque de diversiones en azotea de México, visible desde el Periférico Oriente.

Al cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores , la propiedad del fideicomiso está distribuida entre sus accionistas e inversionistas, sin un dueño único.

Gustavo Tomé Velázquez, fundador y presidente del Consejo de Administración, es la principal figura al frente de la compañía y responsable de la toma de decisiones estratégicas en los proyectos que desarrolla, como Espacio Condesa en Ciudad de México y Vidarte Satélite en el Estado de México.

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centro comercial Fibra Plus

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