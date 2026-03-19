La empresa Fibra Plus se prepara para inaugurar el centro comercial Espacio Condesa , en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, durante el primer semestre de 2026. Sin embargo, este no es el único proyecto relevante que tiene en marcha.

De acuerdo con su cuarto reporte trimestral de 2025 , la compañía también desarrolla otro complejo de gran escala, concebido como un proyecto de uso mixto que combinará departamentos, oficinas y un centro comercial en el Estado de México.

Con ello, Fibra Plus continúa ampliando su portafolio inmobiliario, que abarca desde la Ciudad de México hasta estados como Jalisco, Colima, Oaxaca, Tabasco y Baja California, entre otros, según información de su sitio web.