El top 5 de los estados con la vivienda más cara tiene un nuevo miembro del norte de México

El valor de la vivienda en venta también es superior al promedio nacional, que se colocó en 31,600 pesos el mismo mes.

La entidad se coloca encima de otros mercados como Baja California y el Estado de México, que en la última década tuvieron un incremento en el precio de la vivienda.

La incorporación de Sinaloa refleja cómo el mapa de los precios deja de ser estático y comienza a integrar nuevas zonas dentro de los niveles más altos, principalmente las que cuentan con destinos turísticos de playa.

“Estas cifras reflejan la notable disparidad en el costo de la vivienda entre las distintas regiones del país, influenciada por factores como la ubicación, la demanda y las características de los inmuebles”, señala el análisis de Banorte.