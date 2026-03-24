El top 5 de los estados con la vivienda más cara tiene un nuevo miembro del norte de México

En el mapa de precios de vivienda en México, un estado al noroeste comienza a cambiar de posición. A inicios de 2026, Sinaloa se posiciona dentro del top 5 de las entidades más caras del país, un espacio que durante años se mantuvo concentrado en mercados de grandes metrópolis urbanizadas.
De acuerdo con el Indicador Banorte de Precios de la Vivienda, en enero y febrero de este año el estado alcanzó un nivel que lo coloca como el cuarto más caro del país, con un precio de 42,632 pesos el metro cuadrado, solo por debajo de Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.