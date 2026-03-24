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Desarrollo Inmobiliario

Sinaloa se convierte en uno de los cinco estados con la vivienda más cara de México

La entidad ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en cuanto al precio promedio de los inmuebles, superada solo por la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
mar 24 marzo 2026 03:31 PM
El top 5 de los estados con la vivienda más cara tiene un nuevo miembro del norte de México
Mazatlán es el municipio que impulsa el precio de la vivienda en Sinaloa. (Elijah-Lovkoff/Getty Images)

En el mapa de precios de vivienda en México, un estado al noroeste comienza a cambiar de posición. A inicios de 2026, Sinaloa se posiciona dentro del top 5 de las entidades más caras del país, un espacio que durante años se mantuvo concentrado en mercados de grandes metrópolis urbanizadas.

De acuerdo con el Indicador Banorte de Precios de la Vivienda, en enero y febrero de este año el estado alcanzó un nivel que lo coloca como el cuarto más caro del país, con un precio de 42,632 pesos el metro cuadrado, solo por debajo de Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

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El valor de la vivienda en venta también es superior al promedio nacional, que se colocó en 31,600 pesos el mismo mes.

La entidad se coloca encima de otros mercados como Baja California y el Estado de México, que en la última década tuvieron un incremento en el precio de la vivienda.

La incorporación de Sinaloa refleja cómo el mapa de los precios deja de ser estático y comienza a integrar nuevas zonas dentro de los niveles más altos, principalmente las que cuentan con destinos turísticos de playa.

“Estas cifras reflejan la notable disparidad en el costo de la vivienda entre las distintas regiones del país, influenciada por factores como la ubicación, la demanda y las características de los inmuebles”, señala el análisis de Banorte.

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La trayectoria reciente

El posicionamiento de Sinaloa no ocurre en un solo momento, sino que se construye en el último año.

Los registros muestran que el precio del estado ya se ubicaba en niveles altos en 2025 y mantiene esa posición al inicio de 2026. Aunque en febrero se registró un desarrollo negativo de -0.2% respecto al mes anterior, no fue suficiente para quitar a la entidad de los primeros lugares de la lista.

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La mayor parte de la vivienda en inventario en Sinaloa es nueva, la de mayor precio. (Jim Glab/Getty Images)

En retrospectiva, el desenvolvimiento de la vivienda en Sinaloa tampoco es lineal. En julio de 2025 tuvo una caída de -2.6% en el precio, pero dos meses después subió 2.1%, mientras el resto del país registró variaciones positivas, pero de alrededor de 0.5%.

Cómo es el mercado en el estado

El valor de la vivienda en Sinaloa se debe a dos elementos. El primero, la vivienda en Mazatán, su principal destino turístico. En febrero de este año la mediana del valor por metro cuadrado se posicionó en 40,632 pesos en el municipio, con un límite superior registrado de más de 84,000 pesos.

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Además, el desarrollo acelerado de inmuebles en los últimos años provoca que el inventario sea nuevo y, por lo tanto, de precios más elevados. En la actualidad, la vivienda nueva representa 45.7%, mientras que la de uno a cinco años 34.7%.

Un contexto nacional en crecimiento

A nivel país, el precio de la vivienda mantiene una tendencia al alza. En febrero de 2026, el valor promedio nacional registra un crecimiento anual de 4% .

“Este aumento refleja la tendencia general al alza en el mercado inmobiliario del país impulsado por la dinámica actual de los ingresos de los trabajadores mexicanos”, indica el análisis Banorte.

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