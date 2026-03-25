Guerrero encabeza el crecimiento de empleo en construcción con un alza de 37%

La informalidad laboral, de acuerdo con la Encuesta Nacimiento de Ocupación y Empleo (ENOE) se posicionó en 54.9%, mientras que un año antes se registró en 54.1%.

En la construcción, el indicador de empleo mensual también representa un panorama negativo, con un retroceso de 0.1%.

Por tipo de contratación, la del personal dependiente y no dependiente de la empresa decreció al mismo ritmo, mientras que al interior del dependiente, los obreros, administrativos, contables y de dirección también cayeron 0.1%.

El despunte que tuvo Guerrero se da después de su periodo más profundo en contrataciones en septiembre de 2025, un mes antes del huracán Otis.

El lapso negativo continuó hasta junio de 2024, cuando las labores de reconstrucción empujaron la contratación de trabajadores en la industria.

Desde entonces la cifra ha crecido. Aunque con algunas caídas, se mantiene encima del crecimiento anual. Este enero la cifra fue histórica para la entidad.

Una de las obras que se desarrollan en el estado es la carretera Cuautla-Tlapa-Marquelia (Foto: SICT/CICM)

A la par se desarrollan proyectos de recuperación de la entidad, de manera particular en carreteras y obras turísticas del puerto de Acapulco.

Del Programa Nacional de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el estado tiene programado casi un tercio del gasto.

De acuerdo con la estrategia, en el estado se construirán cuatro proyectos, entre los que destacan el eje Toluca-Zihuatanejo, Salina Cruz-Zihuatanejo y Cuautla-Tlapa-Marquelia.