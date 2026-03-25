Guerrero encabeza el crecimiento de empleo en construcción con un alza de 37%

Guerrero se posicionó como el estado de mayor crecimiento de empleo de la industria de la construcción, mientras que a nivel nacional este indicador presentó cifras negativas.
Durante enero de 2026, último mes reportado por la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), la entidad tuvo un crecimiento de 37.9% anual en el personal ocupado total. México, en promedio, registró una caída en el empleo de -3.8%.
El panorama se da mientras el valor de producción (la inversión reportada por construcción) de la entidad también tuvo el mejor desempeño a nivel nacional, con un crecimiento de 75.3% respecto al año pasado.
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La actividad constructiva de Guerrero, junto a la de Hidalgo, Colima, Morelos, Zacatecas y el Estado de México ayudó a que el desempeño mensual de la industria fuera positivo, aunque limitado.
En enero, el indicador, reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), creció 0.6%, lo que representa el cuarto mes consecutivo con crecimiento, luego de 21 meses en los que la industria no pudo hilar más de dos periodos al alza.
El empleo en la construcción
El crecimiento del personal ocupado en Guerrero se da en marco de pérdida de empleo amplio.
A nivel nacional, en enero la tasa de desocupación de todas las industrias se posicionó en 2.7%, una tasa históricamente baja, pero con contracción en el empleo formal.
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La informalidad laboral, de acuerdo con la Encuesta Nacimiento de Ocupación y Empleo (ENOE) se posicionó en 54.9%, mientras que un año antes se registró en 54.1%.
En la construcción, el indicador de empleo mensual también representa un panorama negativo, con un retroceso de 0.1%.
Por tipo de contratación, la del personal dependiente y no dependiente de la empresa decreció al mismo ritmo, mientras que al interior del dependiente, los obreros, administrativos, contables y de dirección también cayeron 0.1%.
El despunte que tuvo Guerrero se da después de su periodo más profundo en contrataciones en septiembre de 2025, un mes antes del huracán Otis.
El lapso negativo continuó hasta junio de 2024, cuando las labores de reconstrucción empujaron la contratación de trabajadores en la industria.
Desde entonces la cifra ha crecido. Aunque con algunas caídas, se mantiene encima del crecimiento anual. Este enero la cifra fue histórica para la entidad.
A la par se desarrollan proyectos de recuperación de la entidad, de manera particular en carreteras y obras turísticas del puerto de Acapulco.
Del Programa Nacional de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el estado tiene programado casi un tercio del gasto.
De acuerdo con la estrategia, en el estado se construirán cuatro proyectos, entre los que destacan el eje Toluca-Zihuatanejo, Salina Cruz-Zihuatanejo y Cuautla-Tlapa-Marquelia.