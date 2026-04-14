La cifra casi duplica a la pérdida de confianza a nivel general en el país, que se posicionó en -5.3% durante el mismo periodo.

El fenómeno no es reciente ni tiene efectos limitados. “(Hay) debilidad estructural en la confianza hacia la vivienda, lo que implica que la demanda hipotecaria podría mantenerse contenida no solo en el corto plazo, sino también hacia adelante”, indica el análisis Situación Inmobiliaria 2026 del organismo.

Lo anterior, a pesar de que hay otros elementos de la economía en los que se ve avance.

“El deterioro en la percepción sobre la vivienda indica que la recuperación del mercado inmobiliario será gradual y dependerá de una mejora sostenida en la confianza de los hogares”, agrega el estudio.

La confianza en comprar vivienda cae más que la general. (Fuente: BBVA)

¿Por qué las personas ya no compran vivienda?

Detrás de ese cambio en el ánimo hay dos variables que se cruzan: los precios y las tasas. En 2025, el valor de la vivienda a nivel nacional aumentó 8.9%, la económica social subió 11.2% y la nueva 10.8%, de acuerdo con BBVA. Este crecimiento supera la inflación y presiona la capacidad de compra de los hogares.