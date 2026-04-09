El sueño de trabajar en la administración pública para tener un buen salario y una mayor posibilidad de comprar una vivienda se diluye. Los créditos otorgados para adquirir vivienda en 2025 cayeron 14% en el Fovissste, la institución de los burócratas para acceder a una casa, a pesar de los intentos de ir a la par del Infonavit en cuanto a flexibilidad y opciones.
Este otro instituto público para derechohabientes del IMSS tuvo un crecimiento de 5.6% en el mismo año y se colocó como el único con desempeño positivo, incluso frente a la banca privada, que registró una caída de 4.8%.