Fovissste: menos créditos, mayor monto promedio

El ajuste del Fovissste no solo se observa en el número de créditos. En 2025, el organismo también redujo el monto total de financiamiento en 9.3% real, al pasar de 36.6 a 33.2 miles de millones de pesos.

Al mismo tiempo, el monto promedio de sus créditos aumentó 5.5% real, al ubicarse en 1,081 millones de pesos.

¿Por qué los trabajadores de gobierno ya no pueden acceder a una vivienda?

BBVA identifica tres elementos que explican el menor dinamismo del Fovissste.

El primero es el entorno general del mercado hipotecario. “El mercado hipotecario en 2025 se caracterizó por un entorno de moderación y cautela”, señala el informe de Situación Inmobiliaria.

Aunque el número total de créditos en el país se mantiene prácticamente estable, con una caída de 0.5%, el crecimiento es limitado y depende del impulso de algunos jugadores.

El segundo factor es la transición de gobiernos. Durante la conferencia de presentación del informe, BBVA señaló que los cambios de administración influyen en la rotación de trabajadores de Estado, lo que influye en la capacidad de acceder a uno de los créditos del organismo.