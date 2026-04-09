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Desarrollo Inmobiliario

Los burócratas 'batallan' para comprar una casa y las hipotecas del Fovissste caen 14%

Más del 70% de los trabajadores de gobierno tiene salarios que no superan los 13,700 pesos mensuales, por lo que se les complica adquirir vivienda.
jue 09 abril 2026 04:17 PM
vivienda en venta cdmx
La discrepancia entre el poder adquisitivo y el valor de las viviendas también afecta a los trabajadores del Estado. (Foto: Obras)

El sueño de trabajar en la administración pública para tener un buen salario y una mayor posibilidad de comprar una vivienda se diluye. Los créditos otorgados para adquirir vivienda en 2025 cayeron 14% en el Fovissste, la institución de los burócratas para acceder a una casa, a pesar de los intentos de ir a la par del Infonavit en cuanto a flexibilidad y opciones.

Este otro instituto público para derechohabientes del IMSS tuvo un crecimiento de 5.6% en el mismo año y se colocó como el único con desempeño positivo, incluso frente a la banca privada, que registró una caída de 4.8%.

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Fovissste: menos créditos, mayor monto promedio

El ajuste del Fovissste no solo se observa en el número de créditos. En 2025, el organismo también redujo el monto total de financiamiento en 9.3% real, al pasar de 36.6 a 33.2 miles de millones de pesos.

Al mismo tiempo, el monto promedio de sus créditos aumentó 5.5% real, al ubicarse en 1,081 millones de pesos.

¿Por qué los trabajadores de gobierno ya no pueden acceder a una vivienda?

BBVA identifica tres elementos que explican el menor dinamismo del Fovissste.

El primero es el entorno general del mercado hipotecario. “El mercado hipotecario en 2025 se caracterizó por un entorno de moderación y cautela”, señala el informe de Situación Inmobiliaria.

Aunque el número total de créditos en el país se mantiene prácticamente estable, con una caída de 0.5%, el crecimiento es limitado y depende del impulso de algunos jugadores.

El segundo factor es la transición de gobiernos. Durante la conferencia de presentación del informe, BBVA señaló que los cambios de administración influyen en la rotación de trabajadores de Estado, lo que influye en la capacidad de acceder a uno de los créditos del organismo.

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“Son empleados del gobierno federal a los cuales se les redujo desde 2018 el ingreso que tenían disponible y por lo tanto los montos de crédito a los que podrían acceder. Y si a esto le agregamos que muchos de los que sí tenían derecho a un crédito hipotecario tuvieron que salir por los cambios de administración, pues entonces la base que puede adquirir vivienda es un poco menor y eso es lo que hemos visto en los últimos años”, dijo Marisa González Guzmán, economista senior de BBVA México.

El tercer elemento es la capacidad de compra de los burócratas. De acuerdo con el Programa de Labores 2026 del Fovissste, 1.44 millones de sus derechohabientes potenciales, equivalentes al 70%, perciben entre 1 y 4 UMAs mensuales. Esto significa ingresos que no superan los 13,757 pesos mensuales.

“Solo les permitiría acceder a vivienda económica o popular de bajo costo, segmentos de vivienda que han mostrado una tendencia a la baja desde 2018”, reconoce el organismo en el informe.

Esta limitación se vuelve más evidente frente a los precios del mercado. De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el valor promedio de la vivienda adquirida con crédito hipotecario alcanzó 1.8 millones de pesos al cierre de 2025.

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El mercado de vivienda en México

En el fondo, el comportamiento del Fovissste se inserta en un mercado que no termina de recuperarse del todo. En 2025 se otorgaron poco más de 512,000 créditos hipotecarios en el país, prácticamente el mismo nivel que un año antes, lo que refleja un estancamiento en el acceso al financiamiento.

Aunque el volumen se sostiene por el impulso de los institutos públicos, el valor total del crédito disminuye y los montos promedio se ajustan a la baja. En paralelo, el segmento de vivienda de menor valor, que concentra la mayor demanda, registra las caídas más pronunciadas.

El resultado es un mercado que sigue operando, pero con menor margen para ampliar el acceso a vivienda, especialmente para quienes dependen de ingresos más bajos.

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Vivienda

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