¿Te vas a cambiar de casa o departamento? 3 cosas que tu casero no puede cobrarte del depósito de renta

¿Qué no se debe cobrar con el depósito?

Si bien el depósito es un requisito indispensable a la hora de rentar un inmueble, éste dinero no puede ser utilizado por el arrendador en el momento que lo desee ni ser retenido al finalizar el contrato por los siguientes motivos.

Desgaste natural del inmueble:

Suele ser el cobro más común y conflictivo, pues si bien el depósito sirve para pagar imperfectos que el inquilino haya causado al inmueble, el desgaste natural del mismo, como el deterioro de la pintura, tuberías averiadas por el tiempo o rayaduras de pisos generadas por el paso de los años no pueden cobrarse al inquilino.

Sobre este aspecto, el Código Civil de la Ciudad de México , dentro del artículo 2412 fracción II, estipula que es obligación del arrendador conservar en buen estado el inmueble rentado, salvo los daños causados de manera natural por el paso del tiempo. Además, las reparaciones y obras de mantenimiento deben ser cubiertas por el dueño del inmueble y no por el inquilino a través del depósito.

Daños causados por eventos mayores:

Si durante el tiempo que duró el contrato la casa o departamento sufrió daños por eventos naturales como temblores o inundaciones, los gastos de reparación deben cubrirse por el dueño y no por el inquilino, por lo que el depósito no debe ser tocado.

Pagos de servicios previos y posteriores al contrato

Si el inmueble tenía adeudos en las fechas previas a que se celebrar el contrato de arrendamiento, el pago debe ser cubierto por el arrendador, por lo que no se debe tomar a cuenta parte del depósito para su pago. Lo mismo ocurre con los servicios y remodelaciones estéticas que se realicen en fechas posteriores a la finalización del contrato.

Tampoco se debe tomar a cuenta el depósito como pago de la última mensualidad, a menos que así se haya estipulado durante la firma del contrato.