El avance ocurre en paralelo con la integración económica entre ambos países. La relocalización de empresas, conocida como nearshoring, ha impulsado inversiones en plantas industriales, centros logísticos y cadenas de suministro en Norteamérica, pero también ha influido en las decisiones residenciales de empresarios y ejecutivos mexicanos que mantienen operaciones al otro lado de la frontera.

Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, destacó que Canadá y México, los dos países vecinos de Estados Unidos, fueron los que adquirieron la mayor cantidad de viviendas entre los compradores extranjeros. Sin embargo, advirtió que el mercado internacional enfrenta una contracción.

“La disminución de la actividad de los compradores extranjeros de vivienda refleja la disminución de visitantes y turistas internacionales a Estados Unidos”, declaró Yun.

El crecimiento de la participación mexicana destaca en un mercado que pierde compradores extranjeros . Además de las decisiones de inversión inmobiliaria, la expansión de los negocios mexicanos en Estados Unidos abre una vía para entender por qué algunas familias buscan establecer una residencia en ese país sin que eso implique necesariamente trasladar de forma definitiva su vida o sus operaciones.

Del nearshoring a las decisiones de vivienda

BAI Capital, desarrollador inmobiliario con sede en Estados Unidos, denomina Near-Living a esta tendencia, que consiste en establecer residencias en territorio estadounidense para mantener la cercanía con las operaciones comerciales, administrar negocios y fortalecer las estrategias patrimoniales de empresarios y familias mexicanas.

“Siempre se habla de plantas industriales, parques logísticos, cadenas de suministro, pero de lo que no se menciona es lo que sucede con empresarios y ejecutivos que operan todo este tipo de proyectos”, dijo Juan Carlos Eguiarte, country manager de BAI Capital en México.