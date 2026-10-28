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Desarrollo Inmobiliario

Mexicanos compran más vivienda en EU impulsados por el nearshoring y el crecimiento de las empresas familiares

México se convirtió en el segundo mayor mercado de origen de compradores extranjeros de vivienda en Estados Unidos, detrás de Canadá. El nearshoring y la expansión de las empresas familiares alimentan la tendencia.
mié 28 octubre 2026 04:41 PM
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Un letrero de vivienda en venta frente a un complejo residencial en Estados Unidos.
Texas y California concentran el interés residencial de compradores mexicanos. (Justin Sullivan/Getty Images)

El mercado inmobiliario de Estados Unidos perdió compradores extranjeros durante el último año, pero los mexicanos avanzaron en sentido contrario. Mientras las adquisiciones internacionales de vivienda disminuyeron 14% anual, México aumentó su participación de 8% a 14% y se convirtió en el segundo mayor mercado de origen de compradores foráneos, solo detrás de Canadá.

Durante el periodo analizado, los mexicanos adquirieron aproximadamente 9,400 propiedades por 5,000 millones de dólares, de acuerdo con el informe 2026 International Transactions in U.S. Residential Real Estate, de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés).

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El avance ocurre en paralelo con la integración económica entre ambos países. La relocalización de empresas, conocida como nearshoring, ha impulsado inversiones en plantas industriales, centros logísticos y cadenas de suministro en Norteamérica, pero también ha influido en las decisiones residenciales de empresarios y ejecutivos mexicanos que mantienen operaciones al otro lado de la frontera.

Lawrence Yun, economista jefe de la NAR, destacó que Canadá y México, los dos países vecinos de Estados Unidos, fueron los que adquirieron la mayor cantidad de viviendas entre los compradores extranjeros. Sin embargo, advirtió que el mercado internacional enfrenta una contracción.

“La disminución de la actividad de los compradores extranjeros de vivienda refleja la disminución de visitantes y turistas internacionales a Estados Unidos”, declaró Yun.

El crecimiento de la participación mexicana destaca en un mercado que pierde compradores extranjeros . Además de las decisiones de inversión inmobiliaria, la expansión de los negocios mexicanos en Estados Unidos abre una vía para entender por qué algunas familias buscan establecer una residencia en ese país sin que eso implique necesariamente trasladar de forma definitiva su vida o sus operaciones.

Del nearshoring a las decisiones de vivienda

BAI Capital, desarrollador inmobiliario con sede en Estados Unidos, denomina Near-Living a esta tendencia, que consiste en establecer residencias en territorio estadounidense para mantener la cercanía con las operaciones comerciales, administrar negocios y fortalecer las estrategias patrimoniales de empresarios y familias mexicanas.

“Siempre se habla de plantas industriales, parques logísticos, cadenas de suministro, pero de lo que no se menciona es lo que sucede con empresarios y ejecutivos que operan todo este tipo de proyectos”, dijo Juan Carlos Eguiarte, country manager de BAI Capital en México.

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Para el directivo, esta dinámica no necesariamente implica una fuga de capitales o una mudanza definitiva, sino una expansión de las familias empresarias mexicanas hacia mercados donde ya mantienen vínculos económicos y comerciales.

Texas y California atraen a empresarios mexicanos

La tendencia coincide con las estrategias de internacionalización de las compañías familiares. De acuerdo con el Global Family Business Report, de KPMG, aproximadamente entre 25% y 30% de las empresas familiares mexicanas priorizan una expansión geográfica.

Eguiarte expuso que Texas y California destacan entre los mercados inmobiliarios más atractivos para los compradores mexicanos, debido a su cercanía geográfica, actividad económica y vínculos empresariales con México.

Si bien Florida también ha ganado relevancia como destino para el capital inmobiliario mexicano, aunque con una dinámica distinta, de acuerdo con BAI Capital, en los estados fronterizos existe una mayor intención residencial, relacionada con las necesidades de quienes mantienen actividades profesionales y comerciales en territorio estadounidense.

Las restricciones migratorias desafían al Near-Living

Eguiarte advirtió que el endurecimiento de las políticas migratorias de la actual administración del presidente Donald Trump ha incrementado el escrutinio sobre los procesos de ingreso y permanencia, incluidos los relacionados con visas de turismo y negocios.

Aun así, consideró que establecer una residencia en Estados Unidos continúa siendo una alternativa para complementar las estructuras empresariales e industriales vinculadas con el nearshoring.

“El fenómeno migratorio es muy complejo, las políticas migratorias del gobierno de la administración se han endurecido significativamente y actualmente hay mucho más escrutinio. Sin embargo, el Near-Living es una alternativa en Estados Unidos para complementar las estructuras empresariales”, dijo Eguiarte.

Un dato relevante es que 44% de las adquisiciones extranjeras correspondió a personas que todavía no residían en Estados Unidos.

Esta composición muestra que el mercado internacional no depende exclusivamente de compradores que viven fuera del país, sino también de extranjeros establecidos en territorio estadounidense.

Así, mientras el nearshoring reorganiza las cadenas productivas de Norteamérica, el Near-Living incorpora una dimensión adicional en las decisiones residenciales, familiares y patrimoniales de quienes dirigen los negocios entre México y Estados Unidos.

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