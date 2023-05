Decorar espacios con la IA

La IA no solo se ha presentado en los elementos decorativos, ahora se pueden decorar sitios, ver qué tipo de colores o muebles pueden quedar en un espacio con tan solo tomar una fotografía de la estancia que se busca cambiar.

Karen del Río está en proceso de remodelar su sala, por lo que recurrió a una página de inteligencia artificial conocida como roomGPT.io, que a través de una fotografía de la estancia a remodelar te ofrece sugerencias de cómo lograrlo, de acuerdo con la usuaria ingresar a la página y que es fácil de usar, “me gustó utilizarla, lo único que me genera un poco de incomodidad es que no es una aplicación y te pide ingresar con un correo y tal vez pueda sacar datos de ahí, también no me gustó que solo tienes tres créditos para utilizar, es decir tres fotos de diferentes áreas que te sugieren decoración y aunque me gustaron las sugerencias, estaría más completo que pudieras agregar como información de la habitaciones como las medidas de las estancias para elegir con más certeza los muebles y decoración”, dice la entrevistada.

Agrega que ella si volvería a utilizar la página para próximas decoraciones ya que es más sencillo y sobre todo económico.

Ante estas opciones el arquitecto menciona que si estas aplicaciones o herramientas si facilitan o proporcionan sugerencias en la decoración, las opciones serán generalizadas y no personalizadas como se conseguiría si se trabajan con expertos en la decoración.

El desarrollador jefe de proyectos en Digimundo Technologies agrega que es cierto que la IA puede reemplazar ciertas tareas rutinarias o basadas en reglas predefinidas, hay muchas áreas en las que la inteligencia humana sigue siendo insuperable de momento. Las habilidades sociales, la empatía, la creatividad, el juicio ético, el pensamiento crítico y la toma de decisiones complejas son aspectos en los que los humanos tienen ventajas distintivas sobre las máquinas.

“En los proyectos que nosotros hemos realizado, siempre se realiza un cuestionario al cliente para saber qué es lo que busca y qué necesidades desea cubrir, logrando crear espacios totalmente personalizados y únicos, algo que la tecnología no podrá realizar”, dice Tadeo López.