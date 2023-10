Una encuesta realizada por inmuebles24 revela que, de sus usuarios de entre 20 y 40 años el 34.5% —la mayoría— se han mudado cinco veces o más. Por lo que, de acuerdo a Adriana Gutiérrez, gerente de mercadotecnia de Tecnotabla, empresa productora de MD, el fenómeno empuja que dentro de sus prioridades esté el escoger piezas que se puedan armar ya en la vivienda para evitar transportar paquetes voluminosos.

La tendencia se realiza incluso de manera profesional, debido a que reduce los costos y tiempos de los diseñadores de interiores. Michelle Katrib del despacho Gerardo García Arquitectura que creó un espacio en la Design House 2023, lo ejemplifica.

“Esta celosía por ejemplo, lo mandamos a cortar, sólo se nos entregan las piezas y lo armamos como rompecabezas, entonces creo yo que hoy los muebles y muchísimas partes del interiorismo como celosías y lambrines, van hacia eso. Lo ensamblamos todo en sitio y eso hace que los tiempos sean muchísimo mejores”, puntualiza la arquitecta.

La celosía y el escalón fueron creados con MDF ensamblado. (ALUMGALVEZ)

Con este tipo de muebles también se facilita la instalación, ya que no se requieren tornillos o herramientas para armarlos, lo que también resulta atractivo para las generaciones jóvenes, detalla Adriana Gutiérrez de Tecnotabla.

A la par, las personas buscan cada vez más muebles de buena calidad, pero económicos, con la idea de cambiarlos de manera más frecuente, “los jóvenes que están viviendo en sus departamentos tres años cuatro años máximo y se cambian y que ya no quieren el mueble para toda la vida, no este que era un poco en mi generación era heredar el comedor de la abuela y de la abuela y de la bella abuela. Ahora ya no los chavos quieren muebles. Es que que les duren tres años y después se van a cambiar y entonces desarmarlo y llevárselos en la cajuela” .

En consecuencia, ya no se intenta ocultar que los muebles se hagan de materiales como MDF. Michelle Katrib cuenta que la tendencia es que no se cubra el canto, si no que sólo se selle y se muestre el color original.