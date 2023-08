De acuerdo con Dico, tienda de muebles, un ambiente así no tiene porqué ser sinónimo de mucha inversión. Para lograrlo hay que enfocarse en una correcta selección de materiales, acabados y colores, así como saber cuáles son los lugares clave para aplicarlos.

Las principales zonas que deben ser intervenidas son los espacios comunes dentro del hogar, como la sala, el comedor. Y en segundo lugar otros sitios como el baño y la recamara.

Para la sala, el protagonista es el mobiliario, por lo que se debe invertir en un modelo que cumpla con las necesidades de la familia en cuanto a dimensiones, así como el color. En este aspecto, los expertos de Dico recomiendan elegir colores dependido al estilo de vida, por ejemplo si hay niños en la familia no optar por colores blancos, o no elegir colores tan oscuros si hay mascotas para que no se vean los pelos que caen.

En cuanto a los textiles con efectos táctiles suaves y acogedores como la piel, el terciopelo y microfibras brindan una experiencia de goce que realzará el espacio. El costo de inversión es:

Sala de cuatro piezas: 28,296 pesos

Mesa de centro:1,499

Colores tenues en los muebles como los sillones pueden ayudar a crear un ambiente de lujo. (Fuente: Cortesía)

Para el área del comedor se recomiendan las cubiertas de mármol y el trabajo de madera en cubiertas gruesas que son ideales para aportar lujo. Erika Winters, CEO de Erika Winters firma de interiorismo con oficinas en California, Estados Unidos y la Ciudad de México, menciona que optar por este tipo de materiales por su duración y porque permite retocar o mejorar cuando ya presenta un desgaste.

Para el caso de las paredes, la experta recomienda los colores y tonos claros, y que sean pinturas que se puedan limpiar para que el espacio siempre luzca pulcro.

En el baño no se necesita realizar alguna reforma, solo un poco de decoración, como colocar canastas o charolas con toallas de mano, repisas con elementos decorativos y plantas para crear un ambiente lujoso y acogedor.

Erika Winters menciona como opción tapizar los muebles, esto puede tener un costo entre 3,000 y 5,000 pesos. De acuerdo con el sitio de Home Depot, se pueden gastar hasta 3,000 pesos en estos elementos.

Para las recámaras se pueden agregar cabeceras altas o aquellas que su ancho cubra los burós y/o presentan combinaciones de materiales como tela o piel /madera.

De acuerdo con los precios de Dico, una recámara de tamaño King Size de cinco piezas, tiene un costo de 14,955 pesos.

Dico detalla que cuando se buscan generar espacios de lujo que permanezcan relevantes y atractivos conforme pasa el tiempo, es recomendable mantener una paleta 80% neutra y 20% acentos, dando prioridad a tonalidades cálidas, como el beige, greige, taupé y Ivory para las aplicaciones de dimensiones más llamativas como cortinas y muros. El otro 20% se destina a crear puntos focales en el ambiente a partir de piezas estelares de mobiliario, colores acento en muros específicos, cuadros y/o elementos decorativos como tapetes y cojines.

La decoración e iluminación

“La decoración debe expresar la personalidad de quién vive el espacio. Es recomendable considerar el estilo personal al momento de seleccionar los acentos del espacio”, dice la interiorista.

Para personalidades neutras y sobrias, accesorios en tonalidades grises como el níquel son ideales, mientras que para personalidades glamurosas y llamativas el dorado brindará el toque perfecto, y para aquellos más relajados, elementos artesanales que complementen su ambiente.

En cuanto a iluminación para crear un ambiente de lujo es la iluminación cálida, que aporta un aspecto familiar y acogedor a los espacios.

Colocar iluminación cálida en las estancias eleva el ambiente de lujo. (Fuente: Cortesía)

Las lámparas de mesa y piso resultan una opción fácil y versátil para complementar un espacio residencial y suelen ser excelentes puntos focales para los espacios lujosos. Una lámpara de piso tiene un costo de 6,799 pesos.