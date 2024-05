Como lo menciona Mariangel Coghlan CEO y principal de Mariangel Coghlan, firma mexicana de diseño de interiores, estamos en una época en que la gente es más responsable y consideran todas las opciones al momento de adquirir un nuevo elemento para el hogar, "la decisión entre elegir aire acondicionado y un ventilador depende de lo que busca el cliente”, puntualizó la CEO.

Ventilador o aire acondicionado, ¿cuál es más eficiente?

De primera instancia ambos cumplen con su papel de brindar una sensación de frescura, “sin embargo, si lo que se busca es enfriar el ambiente de la casa, definitivamente el aire acondicionado es el ideal, ya que su función es absorber el aire caliente de la habitación, lo enfría y lo devuelve, mientras que el ventilador lo único que hace es circular el aire y a veces si se está a temperaturas muy altas el aire circula, pero caliente”, menciona Mariangel.

También si se ve por la parte de diseño, el que permite acoplarse eficientemente al concepto o al estilo de la casa, son los ventiladores, “definitivamente son los ventiladores, no importa si son de torre o de techo, ya que los segundos se pueden elegir conforme al diseño de la estancia, te permite elegir el color, la forma y el tamaño, y por otro lado los de pedestal una vez que no son necesarios se pueden guardar y no crean este ruido visual como lo hace el aire acondicionado. En este caso es un poco más complicado esconderlo y por el límite de colores y tamaños, ocasiona que no exista una armonía con el resto del diseño de la estancia en la que se está colocando”, menciona la experta.

¿Cuáles ahorran más?

Con los ventiladores existen dos opciones, pueden ser de pedestal o de techo y, a pesar de que solamente cambia la posición, existe una diferencia de consumo de energía entre ambos. De acuerdo con Cime Power Systems y sus soluciones integrales para generación y ahorro, el ventilador de techo sin lámparas tiene una potencia promedio de 65watts, mientras que el ventilador de pedestal o torre tiene una potencia promedio de 70watts.

Los aires acondicionados de igual forma se dividen en dos, lo que se colocan en la venta y los divididos, mejor conocidos como minisplit. El aire acondicionado de una tonelada de refrigeración tiene una potencia promedio de 1200watts, si es de 1.5 toneladas cuenta con una potencia promedio de 1800watts y el de dos toneladas tiene una potencia promedio de 2450 watss.

En cuanto al minisplit, el de una tonelada cuenta con una potencia promedio de 1160watts, el de 1.5 de 1680watts y el de dos toneladas tiene una potencia promedio de 2280watts.

Daño al medioambiente

Es este aspecto los ventiladores no generan un impacto negativo en el ambiente, caso contrario al aire acondicionado, “cuentan con un componente químico para conseguir la refrigeración que son los HFC, este componente emite gases que provocan el efecto invernadero”, menciona Carlos García Tejada, técnico instalador de Siventi.

“Ante esta situación, el aire acondicionado que se recomienda utilizar son los que cuentan con la tecnología inverter, que es la encargada de regular la velocidad del compresor de los equipos, ayudando a disminuir el consumo de energía y mejorar el rendimiento y respecto al refrigerante se trabaja con el R410, que es el gas refrigerante que no tiene efecto sobre la capa de ozono", aclaró el técnico.