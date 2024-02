Tren Maya, un parteaguas para revalorar los impactos climáticos de megaproyectos

Entre las diversas propuestas del Plan Nacional de Descarbonización y Resiliencia Climática en México se encuentra el replantear las políticas urbanas y territoriales desde una visión de las políticas de suelo, que asegure un manejo justo y democrático y toma de decisiones sobre el uso, valoración, aprovechamiento, conservación y protección de la naturaleza y el territorio. Así como adoptar un plan nacional para acelerar una implementación consistente del Acuerdo de Escazú, que contemple acciones en el orden federal, estatal y municipal, además de congruencia estratégica entre acciones de los tres poderes del Estado y que aplique a las practicas público y privadas. También asegurar el acceso a la justicia y mecanismos de reparación de violaciones a los derechos humanos, así como la definición de compromisos reales respecto de las medidas de no repetición.

El hecho de que en México se haya llevado a cabo una obra como el Tren Maya en tiempo récord no es motivo para festejar, menos considerando el deterioro que ha implicado dicha obra y considerando que nuestro país y el mundo en general enfrentan un alto grado de vulnerabilidad ante la crisis climática. Por eso, independientemente de que hoy el Tren Maya exista, el próximo sexenio no podemos darnos el lujo de permitir proyectos que no respeten las leyes ambientales, que no garanticen los derechos humanos y que no atiendan la crisis climática.

Nota del editor: Janeth Ugalde es Coordinadora de Operaciones en el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe, abogada por la Facultad de Derecho de la UNAM y activista contra la crisis climática y por derechos de los animales.