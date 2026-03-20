De Alemania a México; diseñar ciudades para la libertad de quienes cuidan

Hoy, el trabajo de cuidados no remunerado equivale al 23.9% del PIB nacional — 8 billones de pesos anuales que sostienen a la sociedad entera desde la invisibilidad. Y por eso -y muchas otras razones- los cuidados no son un asunto doméstico, sino una cuestión de libertad.

Y mientras sigamos tratándolos como algo que ocurre puertas adentro — responsabilidad privada, problema familiar — seguiremos diseñando ciudades que restringen la libertad de millones de personas sin que nadie lo llame por su nombre.

La libertad, en su sentido más concreto, es la capacidad real de elegir. Imagina una mañana ordinaria: son las cinco de la mañana, te levantas antes que todos porque es el único momento que tienes. Calculas si la rampa del hospital tendrá material antiderrapante o estará mojada y resbaladiza como la última vez.

Decides si llevar el coche sabiendo que no habrá cajón de estacionamiento accesible cerca, o si es mejor el transporte público aunque el semáforo cambie antes de que puedan terminar de cruzar. Eso es antes de salir.

Una persona que vive así no está eligiendo libremente cómo usar su tiempo: está siendo privada de esa libertad por un diseño urbano que nunca la consideró. En zonas periféricas de la Ciudad de México, las personas cuidadoras destinan entre 25% y 60% más tiempo a traslados que quienes viven cerca de los servicios. Un día de hospitalización puede consumir hasta seis horas solo en transporte.

Y para cambiar esta ecuación, se requiere que alguien, al diseñar esos espacios, se haya preguntado cómo los vive una persona que cuida. Según las Cuentas Satélite del Trabajo No Remunerado del INEGI, cada hora de cuidado vale 31.22 pesos. Reducir en apenas 10% el tiempo logístico del cuidado liberaría 5,742 millones de horas anuales — equivalentes a 179,280 millones de pesos. Es tiempo que podría convertirse en trabajo, en descanso, en elección.