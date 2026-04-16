Corte de caja: Plan México

Pese a esto, debemos decir que algo que sigue jugando a favor es la estabilidad de ciertas variables macro como el tipo de cambio y las tasas de interés (para 2024, la tasa de referencia cerró en 10.0% y para marzo de 2026 fue de 6.75%).

Asimismo, es justo también resaltar que, durante 2025 y el primer trimestre de 2026, el gobierno ha procurado institucionalizar y establecer el andamiaje legal para su estrategia de inversión sexenal. Los esfuerzos se han centrado en lo siguiente:

1) creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado;

2) iniciativa de la Ley General de Infraestructura para el Bienestar (aprobada por los diputados el 25 de marzo de 2026);

3) futura creación del Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión; y

4) adecuaciones a la Ley de Simplificación y Digitalización, a las leyes secundarias del sector energético y a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Si bien estas iniciativas no están libres de debates y posturas encontradas entre diferentes actores sociales, económicos y políticos, en nuestra opinión es loable ver propuestas jurídicas que busquen fortalecer el marco legal para brindar certeza regulatoria, mejorar la planeación del gasto público y reducir la discrecionalidad. Sobre todo porque, a nuestro juicio, debería estar en el interés del propio gobierno llevar a buen puerto su plan y porque justo la sensación de falta de certeza jurídica ha sido, en los últimos años, uno de los factores que ha ralentizado nuestro crecimiento económico.

En este tenor, no podemos pasar por alto el debate sobre la nueva Ley de Infraestructura. Justo porque en ella se establecen los modelos de inversión (contratación a largo plazo e inversión mixta) y los diferentes vehículos financieros para llevarlos a cabo, los cuales funcionarían, en principio, en alianza con el sector privado. En particular, sobre los modelos de inversión, la expectativa del mercado está sobre cómo se estructurarán y financiarán los primeros proyectos bajo el amparo de esta Ley.

En este sentido, la Ley establece que el Estado definirá las reglas de operación y los objetivos sociales, y compartirá de alguna forma los beneficios, costos y riesgos con los privados para no depender sólo del presupuesto federal y comprometer la disciplina fiscal. Asimismo, el Consejo de Planeación sería quien evalúe la viabilidad técnica, jurídica, económica y financiera de los proyectos, así como sus beneficios sociales y su sostenibilidad. En lo que sí tenemos certeza es en que el gobierno participará mayoritariamente en aquellos proyectos definidos como estratégicos. Por todo esto, lo que podemos concluir hasta ahora es que el modelo de inversión, el vehículo de financiamiento y la gestión de riesgos se definirá caso por caso.