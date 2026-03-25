Luis Méndez Jaled , presidente del organismo, señala que con la legislación anterior hubo “una distribución inequitativa de riesgos”, así como contratos con baja transparencia y proyectos diseñados bajo criterios de rentabilidad financiera por encima de su utilidad social. Esto es algo de lo que la propuesta presidencial pretende cambiar.

En entrevista para Expansión, el diputado Alfonso Cuéllar, afirma que este rediseño se inscribe dentro de una estrategia más amplia. Forma parte del Plan México, que busca alcanzar una inversión cercana a 6 billones de pesos entre 2025 y 2030 , con participación en sectores como carreteras, trenes, puertos, aeropuertos y conectividad.

Un giro al enfoque de la infraestructura

La iniciativa plantea modificar el eje de los proyectos, con un nuevo enfoque que busca dejar atrás la lógica centrada en la rentabilidad financiera para priorizar el desarrollo regional y la atención de zonas rezagadas.

Para la CMIC , este es uno de los principales cambios del proyecto de ley, pero además identifica elementos institucionales que pueden incidir en la forma en que se planea y ejecuta la infraestructura.

Entre estos, destaca la propuesta de crear una Comisión de Infraestructura para el Bienestar, con participación de distintas dependencias, lo que, de acuerdo con la Cámara, puede fortalecer la planeación, la ejecución y la evaluación de los proyectos bajo un mismo esquema.

Otro punto es la incorporación de propuestas privadas al proceso de implementación. Para el organismo, este mecanismo abre la puerta a innovación y desarrollo tecnológico, además de permitir que las empresas demuestren impactos sociales medibles.