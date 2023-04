Una plaga del eucalipto pone en jaque la producción sustentable de madera

Tecnotabla, empresa de materiales compuestos a bases de fibra de madera de eucalipto, utiliza eucalipto para sus productos, por lo que cuenta con un plantío en Huimanguillo, Villahermosa, Tabasco., en donde tiene más de 12 hectáreas de producción de este árbol, elegido debido a sus características, principalmente por su alta densidad y fibra larga.

De acuerdo con Adriana Gutierrez, gerente de Marketing de Tecnotabla, por su alta densidad permite que el MDF (tablero de Fibra de Madera de Mediana Densidad, por sus siglas en inglés) tenga mayor resistencia mecánica ayudando a mejorar las características del acabado. Además, su bajo contenido de resina facilita la cohesión de adhesivos utilizados en el proceso de la fabricación del producto.

También es utilizado por su gran versatilidad en acabados y usos, ya que puede ser cubierto con diferentes tipos de acabados, como laminados, melaminas y pinturas lo que permite tener gran variedad de diseños y acabados.

El eucalipto es utilizado para crea MDF. (Foto: Gabriela Lara)

A pesar de sus virtudes, los plantíos de la empresa han pasado por varios retos que van desde la modificación genética hasta combatir a una plaga que provocó la pérdida de hectáreas de producción.

Innovaciones en la madera desde la raíz

De acuerdo con los expertos de genética de Tecnotabla, el eucalipto puede tardar hasta 20 años en crecer y ser un árbol apto para convertirse en madera; sin embargo, en laboratorio de la empresa se ha encargado a realizar pruebas combinando diferentes tipos de especies para conseguir más resistencias, tonalidades y durabilidad en el material.

Para acelerar la producción realizan una técnica que consiste en tomar una parte pequeña del eucalipto y colocarlo con otro árbol que ya se encuentre desarrollado para acelerar su crecimiento. A este producto se le llama “clon”, el cual está listo de cuatro a cinco años. El tamaño que llegan a alcanzar puede ser hasta los 25 metros de altura.

A pesar de las innovaciones, Tecnotabla hace casi una década se enfrentó a un problema de la naturaleza que acabó con gran parte de su producción.

La naturaleza en contra

Existen dos maneras de perder la producción total del eucalipto, de acuerdo con Francias Manuel Ruiz Hernández, gerente de operaciones forestales de la empresa, por medio de una plaga o un incendio, y Tecnotabla fue víctima de una de ellas.

La empresa, que produce más de 450 mil metros cúbicos de madera anualmente, en 2015 se vio afectada por una plaga que comprometió su producción hacia 2020 y que casi termina con 75% de su producción.

"Durante esos años estuvo combatiendo con insecticida la plaga, pero no la elimina totalmente, y el producto deja de ser eficiente si hay una temperatura mayor a los 35°, por lo que no hacía efecto a estas cuatro especies que estaban culminando con el plantío”.

Para combatirlas se encontró una chinche, conocida científicamente como Alcaeorrhyynchus, que no devora ninguna planta, sino que se enfoca en alimentarse a través de seres vivos. En menos de un año, esta “chinche” logró eliminar 100% la plaga de las producciones.

Cuando los cuatro tipos de plaga se encuentran presentes en los plantíos de eucalipto se coloca la chiche para eliminarlas, “se coloca la chinche en los plantíos donde se encuentren las plagas y solita va buscando a los seres vivos para devorarlos, una vez que terminan se recogen y en dado caso que no se haga la especie desaparece en menos de diez días si no encuentra qué comer, ya que este insecto no ingiere nada de plantas”, dice el gerente de operaciones forestales.