El Trolebús de Santa Martha llegará hasta Ixtapaluca

La ruta y sus estaciones

La nueva ruta partirá de Puente Blanco, actual terminal de la Línea 11 que va de Chalco a Santa Martha, y tendrá paradas en: Caseta Vieja, Santa Bárbara, Hacienda Ojo de Agua, Carretera Federal, Acozac, Vigilante, Ixtapaluca Centro, Cruz Roja, Camino a San Francisco y San Buenaventura.

De acuerdo con información compartida en la reunión de presentación, el trazo “podría circular sobre los carriles centrales de la autopista México-Puebla, la Avenida Canal de Santa Bárbara y la Carretera Federal México-Puebla”.

Conexión con la Red de Movilidad Integrada

Al integrarse a la Línea 11, el nuevo ramal permitirá a los usuarios llegar a Santa Martha, donde existe conexión con la Línea A del Metro y con la Línea 10 del Trolebús que se dirige a Constitución de 1917.

Desde ahí se puede enlazar con Metro, Cablebús o la Línea 13 del Trolebús que llega a Mixcoac, el servicio más reciente de la Red de Movilidad Integrada de la Ciudad de México.

Inversión y planes complementarios

El Gobierno Federal estima un presupuesto de 2,050 millones de pesos para la ampliación del Trolebús. Este monto forma parte de una inversión de 75,786 millones de pesos destinada a educación, salud, movilidad y programas sociales en la Zona Oriente.

En materia de transporte público, la inversión asciende a 11,800 millones de pesos, de los cuales 2,900 millones se asignarán a dos proyectos: la ampliación del Trolebús y la extensión de la Línea 3 del Mexibús.

Expansión del Mexibús

La Línea 3 del Mexibús, que actualmente conecta Pantitlán con Chimalhuacán, se extenderá hasta Panteón de Los Rosales con una inversión aproximada de 600 millones de pesos.

Este proyecto, al igual que el Trolebús a Ixtapaluca, fue revisado durante un recorrido de supervisión encabezado por Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, y Daniel Sibaja, secretario de Movilidad del Estado de México.