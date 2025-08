CómoEsVivirEn... Tlatelolco

Los datos del mercado inmobiliario muestran que el segmento medio de vivienda en esta estructura de precios permite que profesionistas jóvenes encuentren opciones que van desde departamentos de una recámara con menos de 45 metros cuadrados (valuados en 27,445 pesos por metro cuadrado y con 40 años de antigüedad en promedio) hasta espacios de tres recámaras de entre 70 y 90 metros cuadrados, con precios de 23,012 pesos por metro cuadrado para inmuebles de 42 años de antigüedad, de acuerdo con Tinsa.

La movilidad poblacional forma parte de la historia de Tlatelolco. Uribe explica que "el terremoto del 85 movió tectónicamente tanto al centro histórico como a Tlatelolco (...) e hizo que muchísima población originaria del centro y de Tlatelolco se tuviera que ir a la periferia".

Tlatelolco es una zona multi generacional. (Foto: Diana Zavala/Obras)

Comentó que este desplazamiento hacia "el bordo de Xochicaca, para Ecatepec, para Chimalhuacán, involucró a gente que era del centro desde hacía muchas generaciones".

No obstante, agregó, simultáneamente, "cuánta gente no llegó a la unidad habitacional de Tlatelolco cuando se construyó. No todos los que viven ahí, no todos los que se mudaron a la unidad habitacional eran gente de la zona, sino gente de fuera que se vino a buscar una mejor vida".

La conectividad de transporte que atrae a nuevos residentes también genera dinámicas particulares de uso habitacional. Mar identifica un patrón en el uso habitacional del conjunto.

"Muchas de las personas jóvenes vienen para acá por trabajo, por lo que se han convertido un poquito también en... ¿cómo le llaman? Departamentos dormitorio, en donde solamente ves llegar las personas para dormir y se salen hasta muy temprano", comentó.

La ubicación de Tlatelolco es una de sus principales virtudes. (Foto: Diana Zavala/Obras)

Esta dinámica crea una división generacional en el uso de los espacios. Las que están casi todo el día en los edificios son las personas mayores, mientras que los jóvenes utilizan principalmente la zona para pernoctar, agregó.

La vida cotidiana en los multifamiliares

Más allá de los datos inmobiliarios, la experiencia diaria de quienes eligen vivir en Tlatelolco revela las características que hacen atractiva la zona. La rutina de Mar incluye el descubrimiento de espacios que solo conocen quienes viven ahí.

"En mi caso descubrí los huertos, en particular el compostero. Pues es una zona comunitaria en donde la gente va a dejar sus residuos orgánicos y puede ir a sembrar hortalizas o cosechar frutos que ya tienen ahí plantados", describe.

Estos espacios comunitarios surgen de la transformación del territorio. Los huertos "son espacios que recuperaron de edificios que se cayeron en el 85", en referencia al terremoto que marcó profundamente la zona.

La oferta de servicios locales caracteriza la vida diaria en el conjunto habitacional. "Tiene demasiados servicios y además servicios locales. No solamente que tiene ya una plaza, sino en general casi todos los edificios en la planta baja tienen servicios como tiendas, tintorerías, internet e incluso mercados", detalla Mar.