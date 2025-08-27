¿Cómo es vivir en Tlatelolco?

Tlaltelolco como archipiélago en la CDMX. (ROBERTO ARMOCIDA/Getty Images)

Otros más, simplemente, caminan por entre las calles amplias que conectan un pasado que no cesa. Porque si se pudiera definir a esa zona de la Ciudad de México con algunas palabras serían: resistencia, tradición, comunidad e historia. Y en los últimos años también refugio, para los jóvenes que vuelven a la zona a la que una vez pertenecieron o que buscan acercarse al centro de la ciudad a un precio todavía accesible.

La vivienda en Tlatelolco

En las torres de concreto de Tlatelolco, Mar despierta cada mañana en un departamento que eligió por razones prácticas. "El motivo principal por el que decidí vivir aquí en Tlatelolco es porque es muy céntrico, está muy bien comunicado y pues porque me parece que sigue siendo de las zonas que mantienen precios más accesibles", explica Mar, quien forma parte de una nueva generación de residentes que encuentra en esta zona una opción viable para vivir cerca del centro de la ciudad.

Los números confirman esta percepción de accesibilidad económica. El análisis de la consultora inmobiliaria Tinsa muestra que 102 inmuebles en la zona tienen valores unitarios que oscilan entre 17,198 pesos por metro cuadrado como mínimo y 40,608 pesos como máximo, con un promedio de 24,789 pesos por metro cuadrado.

Por ejemplo, un departamento de 64 metros cuadrados, tamaño promedio del segmento medio en la zona, alcanza un precio cercano a los 1.6 millones de pesos. En renta, la plataforma Monopolio reporta un valor promedio de 12,750 pesos, con un valor promedio de 192 pesos el metro cuadrado.

Esta estructura de precios permite que profesionistas jóvenes accedan a vivienda en una ubicación céntrica sin descapitalizarse, como confirma Jorge Pedro Uribe, vicepresidente del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México. "Tlatelolco es la oportunidad que muchos tienen de venirse a la zona céntrica de la ciudad sin tener que descapitalizarse viviendo en colonias gentrificadas".

La vivienda en renta tiene un precio promedio de poco más de 12,000 pesos al mes. (Foto: Diana Zavala/Obras)

El especialista nota que, a diferencia de otros desarrollos habitacionales del siglo XX, "Tlatelolco sí está teniendo relevo generacional y los hijos y los nietos y los bisnietos de los vecinos originales de la unidad habitacional sí se están quedando. Y no solo eso, hay gente de otros rumbos que se está mudando a Tlatelolco". Esta dinámica crea una mezcla generacional que distingue al conjunto habitacional de otras zonas similares que experimentan despoblamiento.

La historia de Mar refleja esta tendencia contemporánea. Su decisión de mudarse se basó en criterios que van más allá del precio, pues considera que "sigue siendo un espacio tranquilo, porque sigue siendo muy familiar". Esta percepción de seguridad y comunidad representa un factor determinante para quienes buscan alternativas habitacionales en el centro de la metrópoli.

La zona es descrita como "familiar". (Foto: Diana Zavala/Obras)

Mar observa que "la mayoría de las personas que viven en esta zona son personas que llevan años viviendo aquí, que incluso sus hijos crecieron en tal edificio y ahora viven en el edificio de enfrente o en las unidades más cercanas".

Sin embargo, también nota cambios: "lo que sí noto es población más joven. Hace rato cuando decía que siento que hay mucha gente que vive aquí de toda la vida, también se nota que ya mucha gente joven se está viniendo a vivir acá".

Esta atracción hacia la zona responde a necesidades económicas específicas de una generación que busca alternativas habitacionales céntricas.