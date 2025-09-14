Obras Insignia: la monumentalidad del Polyforum Siqueiros y cómo fue creado

El espacio, que tiene una forma atípica para una construcción con un polígono estrellado de 12 puntas, alberga en su interior el mural más grande pintado en el mundo y en la historia. Y que sus dimensiones, texturas y colores, trasladan a otra atmósfera.

César Almaraz, museógrafo y visitante reciente, recuerda que desde niño lo miraba de lejos: “Cuando era chico andaba en bici, pasaba por Insurgentes y siempre me llamaba la atención el Polyforum por fuera, pero no sabía lo que era. Escuchaba la estación del Metrobús con el mismo nombre, pero no entendía que se refería al edificio”.

La marcha de la humanidad es el mural más grande del mundo. (Foto: Obras)

Su camuflaje con el resto de la ciudad data de su tiempo en esa esquina. La historia del Polyforum comenzó a escribirse en un espacio muy distinto: una celda de Lecumberri. En 1961, el empresario asturiano Manuel Suárez pidió a David Alfaro Siqueiros una serie de cuadros para adornar un inmueble que no tenía los fines culturales en los que se terminó convirtiendo el inmueble, se trataba del Casino de la Selva, en Cuernavaca.

El pintor, encarcelado entonces por su militancia política, con un espíritu rebelde y seguridad inderrumbable, aceptó, pero no con las instrucciones dadas. Transformó la petición en otra cosa: concibió un mural monumental que rompiera con las paredes rectangulares, que integrara arquitectura, escultura y pintura en un mismo relato.

Desde la prisión trazó bocetos y polípticos en tableros pequeños que anticipaban un proyecto de dimensiones nunca vistas. Al recuperar la libertad en 1964, Siqueiros levantó La Tallera, un taller-laboratorio en Cuernavaca, su sueño para crear y producir a su antojo.

Allí, con poleas, grúas y maquetas a escala real, experimentó con técnicas nuevas para fijar pigmentos, manipular paneles y probar composiciones cinéticas.

El encargo se volvió una obsesión. “No será solo un mural —decía—, será la marcha entera de la humanidad en busca de su destino”, de acuerdo con La ruta de Siqueiros, de Guadarrama Peña para el Inbal.

El Polyforum Cultural Siqueiros sigue en espera a restauración. Fue declarado monumento artístico en la década de los 80. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

La obra

La prensa de enero de 1965 anunció la construcción de “la capilla Siqueiros con el mural más grande del mundo”.

El contrato definitivo se firmó en 1966, con la promesa de entregar la obra en dos años. Pero al poco tiempo, Suárez replanteó todo: decidió que no bastaba con el Casino de la Selva. Quería que el mural se levantara en la capital, en el predio que ocupaba el Parque de la Lama, como parte de su megaproyecto México 2000.

Así, el Polyforum se integró al ambicioso conjunto del Hotel de México. La arquitectura, a cargo de Guillermo Rossell de la Lama, Joaquín Álvarez Ordóñez y Ramón Miquelajáuregui, dio forma a un dodecaedro irregular por fuera y a un octágono continuo por dentro.

"No se trataba solo de darle techo al mural: el edificio mismo sería parte de la obra", dice el expediente de declaratoria de Patrimonio Cultural emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.