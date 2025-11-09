El rápido auge y caída de los rascacielos para vivienda en la Ciudad de México

Los obstáculos de los rascacielos de vivienda en CDMX

El primer obstáculo aparece en los trámites. Enrique Téllez, presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), señala que el proceso de obtención de permisos y licencias "es uno de los más complejos en el país y de los más caros”.

"Para obtener un permiso de un edificio de vivienda de menos de 10,000 metros cuadrados… lo puedes obtener en un año, año y medio, mientras que uno de gran envergadura entre dos y tres años”, detalla Téllez, quien también es director de Desarrolladora del Parque, creadora de University Tower, el edificio residencial más alto de Paseo de la Reforma.

El empresario explica que el diferencial de tiempo se traslada al costo financiero. La renta de maquinaria, pago de mano de obra, renovación de permisos y pago de intereses en financiamiento sin obtener retorno, le dan un alto valor a la espera.

El segundo obstáculo es el presupuesto de obra. Enrique Téllez detalla que, tras la ruptura de cadenas de suministro en pandemia hubo un incremento en costos muy sustantivo "de más de 50 %”. A ese salto se suma el entorno físico y normativo de la capital.

El reglamento para las estructuras es de los más estrictos y más modernos del mundo, haciendo muy, extremadamente caro, construir en la Ciudad de México". Enrique Téllez, presidente de la ADI.

Esto se suma a la sismología que caracteriza a la capital, así como el terreno en el que se despliega, en el que en la mayor parte de la zona central tiene características lacustres. Además, los requerimientos de ingeniería para soportar las condiciones de la metrópoli también encarecen la edificación de torres altas.

Los rascacielos de vivienda planeaban cambiar el horizonte de la CDMX, pero su costo frenó la tendencia. (Paula Aristizabal/Getty Images)

El tercero está en la relación con las colonias. El experto cuenta que, cuando el gobierno informa a los vecinos sobre un proyecto, suele ser recibido como un elemento perjudicial, de más demanda de servicios, en lugar de uno que genera plusvalor.

Ese ambiente eleva la incertidumbre y añade riesgos de suspensión o ajuste que presionan el calendario y los costos.

El cuarto tiene que ver con los instrumentos urbanos. Los polígonos de actuación y la transferencia de potencialidades permitieron, en etapas previas, concentrar metros cuadrados permitidos y ganar niveles bajo condiciones específicas.

Ese margen existe, pero su uso es más limitado. En la administración de Claudia Sheinbaum en la CDMX, de 2018 a 2023, se autorizaron 73 solicitudes, frente a 233 autorizadas entre 2016 y 2018, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Los polígonos de actuación permitieron en casos concretos reconfigurar masas construidas dentro de la densidad autorizada y liberar espacio en planta baja. Esa fue la ruta de Icon San Ángel, en Periférico, donde el desarrollador unió dos predios con uso permitido de 15 niveles cada uno y duplicó la altura resultante, con 40% de área libre.

"(El trámite) puede tardar de siete meses a un año”, de acuerdo con los desarrolladores y el despacho de arquitectura. “Es básicamente como una plastilina… puedes poner tu masa más vertical. Es la misma densidad, pero hacia arriba”, dijo Santiago Morales, de GDC, en una entrevista con Obras en 2024.

Pero en la práctica, no todas las inscripciones se concretaron y menos proyectos acceden hoy a herramientas que antes habilitaban torres más altas bajo reglas vigentes.

El quinto obstáculo aparece en la escala y el financiamiento. Un rascacielos se construye en horizontes de cuatro a seis años, mientras un edificio de cuatro a ocho niveles se levanta en periodos mucho menores, con créditos más cortos y exposición menor. “La longevidad de los proyectos hace que los costos financieros sean completamente diferentes”, explica Téllez.