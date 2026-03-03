10 datos sobre los estadios que albergarán el Mundial 2026

Algunos ya albergaron finales históricas, otros se presentan como ejemplos de reconversión tecnológica o de actualización estructural para cumplir con los requerimientos de FIFA, pero todos tienen elementos que destacarán durante las competencias deportivas.

El evento se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio. (Imagen: FIFA)

1. El estadio con más Mundiales: Estadio Ciudad de México (Banorte)

Será el primero en albergar partidos en cuatro Copas del Mundo: la de 1970, el cual marcó un antes y un después en la historia del fútbol al ser el primero transmitido por televisión satelital a nivel global.

También fue sede del la copa del mundo femenil de 1971, evento que en su partido inaugural convocó más de 100,000 personas. A pesar de que se considera un hito, no fue reconocido oficialmente por la FIFA.

También albergó el mundial de 1986, el cual se celebró a menos de un año del sismo del 19 de septiembre de 1985, en la Ciudad de México. Este 2026, será la sede del partido inaugural del torneo compartido entre con Estados Unidos y Canadá.

2. El estadio más viejo: Estadio Ciudad de México

Fue inaugurado el 29 de mayo de 1966 y diseñado por Pedro Ramírez Vázquez. En la actualidad se encuentra en proceso de remodelación, que incluye ajustes en zonas VIP, hospitalidad y mejora en los asientos. Se esperaba una reapertura en 2026, pero Grupo Ollamani, empresa propietaria, ha anunciado que no estará listo.

El Estadio Ciudad de México es el más antiguo de entre las sedes. (Henry Romero/REUTERS)

3. El estadio más nuevo: Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium)

Abrió en septiembre de 2020. El proyecto fue diseñado por la firma de arquitectura HKS, que describe la intención de generar una “sensación al aire libre” bajo una cubierta translúcida, con integración del bowl y los espacios de circulación.