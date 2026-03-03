10 datos sobre los estadios que albergarán el Mundial 2026

Por primera vez, un Mundial de Fútbol se jugará en tres países y 16 estadios. Detrás de cada sede hay una historia de diseño, remodelaciones y estrategias de operación que explican cómo se adaptan recintos construidos en distintas décadas a un mismo estándar internacional.
Para 2026, México, Estados Unidos y Canadá compartirán la organización del torneo. Las sedes van desde recintos inaugurados en los años sesenta hasta estadios abiertos hace menos de un lustro.
Algunos ya albergaron finales históricas, otros se presentan como ejemplos de reconversión tecnológica o de actualización estructural para cumplir con los requerimientos de FIFA, pero todos tienen elementos que destacarán durante las competencias deportivas.
1. El estadio con más Mundiales: Estadio Ciudad de México (Banorte)
Será el primero en albergar partidos en cuatro Copas del Mundo: la de 1970, el cual marcó un antes y un después en la historia del fútbol al ser el primero transmitido por televisión satelital a nivel global.
También fue sede del la copa del mundo femenil de 1971, evento que en su partido inaugural convocó más de 100,000 personas. A pesar de que se considera un hito, no fue reconocido oficialmente por la FIFA.
También albergó el mundial de 1986, el cual se celebró a menos de un año del sismo del 19 de septiembre de 1985, en la Ciudad de México. Este 2026, será la sede del partido inaugural del torneo compartido entre con Estados Unidos y Canadá.
2. El estadio más viejo: Estadio Ciudad de México
Fue inaugurado el 29 de mayo de 1966 y diseñado por Pedro Ramírez Vázquez. En la actualidad se encuentra en proceso de remodelación, que incluye ajustes en zonas VIP, hospitalidad y mejora en los asientos. Se esperaba una reapertura en 2026, pero Grupo Ollamani, empresa propietaria, ha anunciado que no estará listo.
3. El estadio más nuevo: Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium)
Abrió en septiembre de 2020. El proyecto fue diseñado por la firma de arquitectura HKS, que describe la intención de generar una “sensación al aire libre” bajo una cubierta translúcida, con integración del bowl y los espacios de circulación.
4. El estadio más caro: Estadio Los Ángeles
Su costo estimado de construcción es de entre 5,000 y 5,500 millones de dólares. Esa cifra lo coloca como el proyecto de mayor inversión entre las sedes. El recinto se asemeja a una ola, ya que se buscaba que proyectara la imagen de la zona oceánica donde se ubica.
5. El estadio más tecnológico: Estadio Los Ángeles
Entre los casos citados como referencia tecnológica figura SoFi por su “pantalla infinita” de doble cara y resolución 4K, integrada a un sistema audiovisual amplio, según Samsung Global Newsroom.
También destaca el Estadio Atlanta (Mercedes Benz) por su Halo Board 360 grados (pantalla curva), presentado como el display LED más grande en deportes, de acuerdo con información del propio estadio.
6. El estadio más sustentable: Estadio Atlanta (Mercedes Benz)
Cuenta con certificación LEED Platinum, presentada como la primera de su tipo en un estadio profesional en Estados Unidos.
En la misma línea, el Estadio de la Bahía de San Francisco (Levi’s Stadium) cuenta con certificación LEED Gold como parte de su estrategia ambiental.
7. El diseño más proclamado: Estadio Atlanta
Se trata de un estadio concebido desde la cubierta, con un techo que abre y cierra como diafragma. El despacho que lo diseñó, HOK, ha sido acreedor de reconocimientos como Estadio del Año y Venue del Año, entre otros premios, debido a esta obra.
8. Los estadios cerca de la playa o litoral
Entre las sedes ubicadas en áreas metropolitanas costeras figuran Miami (Hard Rock Stadium), Los Ángeles (SoFi Stadium), la Bahía de San Francisco (Levi’s Stadium) y Seattle (Lumen Field). En el caso de Seattle.
9. Los más cómodos frente a sol y lluvia
Varios recintos incorporan cubiertas retráctiles o sistemas de control climático. El Estadio Vancouver (BC Place) sustituyó en 2011 su techo neumático por una cubierta textil cable-soportada retráctil, el de mayores dimensiones para un recinto del tipo.
El Estadio Dallas (AT&T Stadium), El Estadio Houston (NRG Stadium) y el Atlanta también cuentan con cubiertas retráctiles, según las fichas de sus despachos. Al mismo tiempo, el Estadio de Miami incorporó un canopy de sombra como parte de su remodelación reciente.
10. El estadio más grande: Estadio Ciudad de México
Con una capacidad FIFA de 83,000 espectadores para 2026, encabeza la lista de estadios sede, por encima del MetLife Stadium, que alberga hasta a 82,500 personas. Con la remodelación se prevé que pueda atender a 90,000 personas.