El aumento de rentas por el Mundial llega a los locales: precios subirán hasta 50% en zonas especiales

Los incrementos en las rentas comerciales alrededor del Mundial ya comienzan a dibujarse, pero más allá de centrarse solo en las zonas alrededor de los estadios sede, son en el perímetro de los FIFA Fan Festival en donde se ve la influencia, así como cerca de las zonas que habilitarán los gobiernos para ver los partidos y vivir la experiencia del evento.
Mundial encarece hasta 50% los precios de los locales alrededor de los eventos para fanáticos
No se trata de un fenómeno generalizado ni permanente, sino de alzas puntuales, acotadas en tiempo y territorio, vinculadas a la llegada de contratos de corta duración en zonas específicas de alta visibilidad. Así lo planteó Spot2.mx durante una conferencia sobre las perspectivas del mercado inmobiliario para este 2026.
De acuerdo con la plataforma, el mayor impacto se concentrará en los espacios cercanos a estadios y zonas donde se instalen estos eventos en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, enfocados en darle una experiencia deportiva a los visitantes que no asistirán a los partidos de fútbol.
En estos puntos, los propietarios podrán aplicar incrementos relevantes en la renta por metro cuadrado, impulsados por la demanda temporal de marcas y patrocinadores vinculados al Mundial.
“Va a haber un incremento de hasta el 50% de la renta por metro cuadrado”, señaló Pablo Gadsden, CEO de la empresa, durante la conferencia, al explicar que estos aumentos se darán sobre todo en contratos de muy corto plazo, de tres o cuatro meses, ligados directamente al evento.
Un fenómeno delimitado y de corta duración
A pesar del alza prevista, Spot2.mx subrayó que el impacto no modificará la estructura del mercado inmobiliario comercial en el mediano plazo.
La razón es simple: el Mundial tiene una duración aproximada de no más de un mes y los contratos asociados a esta demanda extraordinaria son temporales.
“No va a ser un fenómeno que de repente eleve el precio del metro cuadrado y luego en septiembre veamos un bajón”, agregó el directivo, al detallar que los incrementos no se trasladarán a los contratos comerciales tradicionales.
En la práctica, el ajuste se concentrará en espacios altamente visibles, donde la escasez de oferta permite a los propietarios negociar condiciones distintas a las habituales.
En muchos casos, estos contratos estarán dirigidos a marcas asociadas a selecciones nacionales o al propio evento, con capacidad para absorber rentas más elevadas durante periodos cortos.
Pop-up stores y contratos flexibles
El Mundial también abrirá la puerta a formatos comerciales más flexibles. Spot2.mx anticipa que, ante la falta de espacios disponibles en las zonas más demandadas, parte de la actividad se canalizará hacia pop-up stores, locales temporales y espacios efímeros diseñados exclusivamente para el periodo del evento.
Estos esquemas permitirán capitalizar la afluencia sin comprometer contratos a largo plazo.
En contraste, los locales comerciales con contratos típicos de uno a dos años sí continuarán registrando incrementos de renta, pero por la dinámica normal de la demanda, no por el efecto directo del Mundial.
La infraestructura como herencia del evento
Más allá del impacto inmediato en rentas, Spot2.mx puso el foco en el efecto estructural que dejará el Mundial en términos de infraestructura.
La inversión en accesos, transporte y servicios alrededor de los estadios comenzará a modificar la percepción de zonas que antes no eran atractivas para el mercado comercial.
“Lo que tenemos que voltear a ver no es inmediato, sino el tema de infraestructura y lo que va a dejar para después” señaló Vianney Macías, jefa de Investigación de Mercado de la compañía, al explicar que la mejora en accesibilidad puede detonar procesos de consolidación urbana en los años posteriores al evento.
Sin embargo, la plataforma aclaró que estos efectos aún no se reflejan de forma clara en los precios y que será hasta finales de 2026 o incluso 2027 cuando pueda observarse con mayor nitidez el impacto de estas obras en el mercado inmobiliario comercial.
El auge de los mini espacios
En los últimos años, Spot2.mx identificó una preferencia creciente por locales de menor tamaño, particularmente en zonas de alto flujo peatonal. La demanda se concentra en espacios de entre 40 y 100 metros cuadrados, adecuados para cafeterías y conceptos de consumo rápido.
“Estamos hablando de espacios muy chicos, operados de forma muy eficiente”, se explicó, al describir un modelo donde la rotación de marcas se acelera y los contratos rara vez superan los cuatro años.
Esta lógica también se alinea con el Mundial: espacios pequeños, bien ubicados y con alta visibilidad permiten capitalizar el flujo turístico sin asumir compromisos largo plazo.
Un mercado que se ajusta, no se transforma
En conjunto, Spot2.mx describe un mercado inmobiliario comercial que entra a 2026 con ajustes estratégicos, no con una expansión desbordada. El Mundial introduce una presión temporal en zonas específicas, pero no redefine las reglas generales del sector.
“El Mundial no va a ser tan benéfico como se piensa en términos inmobiliarios, lo que sí deja es infraestructura”, se afirmó durante la conferencia, al insistir en que los efectos más relevantes se verán después del evento y no durante las semanas de competencia.
Así, el sector comercial se prepara para absorber una demanda extraordinaria, breve y localizada, mientras mantiene una visión cautelosa sobre el mediano plazo. El encarecimiento existe, pero no se extiende más allá de los perímetros y los tiempos que marca el Mundial.