El aumento de rentas por el Mundial llega a los locales: precios subirán hasta 50% en zonas especiales

No se trata de un fenómeno generalizado ni permanente, sino de alzas puntuales, acotadas en tiempo y territorio, vinculadas a la llegada de contratos de corta duración en zonas específicas de alta visibilidad. Así lo planteó Spot2.mx durante una conferencia sobre las perspectivas del mercado inmobiliario para este 2026.

De acuerdo con la plataforma, el mayor impacto se concentrará en los espacios cercanos a estadios y zonas donde se instalen estos eventos en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, enfocados en darle una experiencia deportiva a los visitantes que no asistirán a los partidos de fútbol.

En estos puntos, los propietarios podrán aplicar incrementos relevantes en la renta por metro cuadrado, impulsados por la demanda temporal de marcas y patrocinadores vinculados al Mundial.

“Va a haber un incremento de hasta el 50% de la renta por metro cuadrado”, señaló Pablo Gadsden, CEO de la empresa, durante la conferencia, al explicar que estos aumentos se darán sobre todo en contratos de muy corto plazo, de tres o cuatro meses, ligados directamente al evento.