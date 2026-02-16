Entre maquinaria y cientos de trabajadores se dibuja la nueva cara de Santa Úrsula para el Mundial

El gobierno de la CDMX tiene cinco meses para cumplir con las reformas del perímetro del Estadio Banorte. (Foto: Obras/Diana Zavala)

El plan también contempla mejoras al transporte público. El Tren Ligero de Taxqueña a Xochimilco duplicará el número de trenes en circulación y renovará su cromática, mientras que se proyecta la instalación de una ciclovía en Calzada de Tlalpan y la construcción de un puente para cruzar esta vialidad. A ello se suma la Línea 14 del trolebús, que conectará Metro CU con Huipulco, con un trazo pensado para acercar el transporte al estadio.

El Estadio Banorte será sede la inauguración del Mundial 2026. (Foto: Obras/Diana Zavala)

Para la segunda semana de febrero, el avance de las obras se concentra en el perímetro cercano, especialmente en Huipulco, donde el tránsito peatonal y vehicular convive con frentes de trabajo, montañas de material por usar y cuadrillas que ocupan banquetas, accesos y nodos de transporte.

La zona del Estadio Azteca recibirá su tercera Copa del Mundo. (Foto: Obras/Diana Zavala)

La escena se repite a lo largo del día: vallas, cierres parciales y desvíos que redibujan la forma de llegar y salir del estadio.

Las obras avanzan en las inmediaciones del Estadio Banorte. (Foto: Obras/Diana Zavala)

Huipulco, el frente más activo

El mayor volumen de obra se localiza en Huipulco. Las banquetas se encuentran en intervención continua, el Cetram, ya ordenado, opera con áreas delimitadas y la estación del Tren Ligero muestra trabajos visibles en su entorno inmediato.

Autoridades de CDMX deben entregar el Estadio Banorte a la FIFA antes del Mundial. (Foto: Obras/Diana Zavala)

Las obras avanzan por partes. La zona, al ser un punto clave del transporte en el sur de la Ciudad de México no se puede cerrar por completo, por lo que se han hecho aperturas por partes.

El tiempo se agota para llevar a cabo las obras en las inmediaciones del Estadio Banorte. (Foto: Obras/Diana Zavala)

Por ejemplo, el puente que conecta al Estadio Azteca con la estación del tren ligero con el mismo nombre, funciona solo como un corredor. Mientras los arreglos se hacen a sus acabados, las personas pueden pasar, pero en tramos delimitados para que se logre continuar con la construcción.

Santa Úrsula recibirá su tercera Copa del Mundo. (Foto: Obras/Diana Zavala)

Lo mismo sucede en la parte baja del CETRAM, en donde los autobuses pasan por una reconfiguración de pasillos que permite arreglar las banquetas aledañas, mientras las personas crean veredas entre las distintas rutas que les permiten moverse a lo largo de Tlalpan.