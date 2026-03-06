Benjamín Romano va por un nuevo rascacielos: está a cargo del diseño del edificio más alto de León

El proyecto no solo modificará su skyline. Será una obra que proyecte el tiempo. El pasado, presente y futuro se conjugarán en la estructura por una decisión del arquitecto de respetar el inicio de la institución, atender las necesidades actuales y pensar en un futuro de crecimiento.

Por ello, la nueva torre es un ejercicio de memoria y visión. En su base, el diseño respeta y dignifica el edificio semicircular de la primera sucursal del banco, que nació hace 31 años, manteniendo vivo el origen de la institución.

Este pasado convive con un presente de una institución que decidió que era momento de mudarse a un espacio más grande y para el que hizo un concurso con invitación a despachos, en el que se encontró el de Romano. Es decir, su propuesta no es casual. Fue seleccionada por su audacia y por representar los intereses actuales de la empresa.

Y hacia el futuro, el rascacielos se proyecta como una reserva de espacio: se diseñó con metros cuadrados excedentes que se alquilarán temporalmente hasta que la expansión propia del banco los reclame.