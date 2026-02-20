La Sagrada Familia alcanza 172.5 metros y se convierte en la iglesia más alta del mundo

Con la cruz ya instalada, la Sagrada Familia alcanzó la altura máxima prevista en su diseño. El avance de la obra se concentrará ahora en el interior, mientras la torre central, ya coronada, se integra de forma definitiva al perfil urbano de Barcelona.

La magnitud de la obra

La torre de Jesucristo ocupa el centro del conjunto y organiza la relación entre las demás. A su alrededor se levantan las cuatro torres de los Evangelistas, cada una conectada mediante puentes, y la torre de la Virgen María, que se vincula por el interior.

Esta torre central tiene 12 caras y una altura total de 172.5 metros. Su construcción por niveles comenzó el 16 de octubre de 2018, cuando se colocaron los primeros paneles a una cota de 85 metros.

El proceso constructivo se apoyó en un sistema de piedra tesada que combina piedra y acero. Este método permitió fabricar los paneles fuera del templo y montarlos posteriormente por niveles, reduciendo las intervenciones en altura.

Jordi Faulí es el arquitecto encargado de la obra en la actualidad. (Europa Press News/Europa Press via Getty Images)

El último de estos elementos se completó el 4 de diciembre de 2024, cuando la estructura alcanzó los 142.5 metros. A partir de ese punto comenzó la construcción del terminal superior, de 29 metros de altura, iniciada en mayo de 2025.

En la base de ese terminal se incorporaron inscripciones, “Tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus”, realizadas con cerámica blanca esmaltada y ladrillos, rodeadas de palmas.

Sobre ese cuerpo se colocó la cruz tridimensional de cuatro brazos, revestida también de vidrio y cerámica esmaltada en blanco. La cruz mide 17 metros de altura y 13.5 metros de ancho. El primer elemento instalado fue el brazo inferior, el 27 de octubre de 2025, cuando la torre alcanzó los 162.91 metros.