La Sagrada Familia alcanza 172.5 metros y se convierte en la iglesia más alta del mundo

A primera hora de este 20 de febrero de 2026, una pieza blanca se elevó lentamente sobre la Sagrada Familia en Barcelona.
No se trató de un gesto simbólico ni de una ceremonia aislada, sino del cierre de una secuencia técnica y constructiva que tomó años.
Con la colocación del brazo superior de la cruz de la torre de Jesucristo, el templo alcanzó su punto más alto y completó el conjunto de las seis torres centrales, una de las fases más relevantes de su construcción.
La pieza instalada se convirtió en el elemento de mayor altura del edificio y marcó el final de los trabajos exteriores de la torre central.
A partir de ahora, la obra se trasladará al interior de la estructura, con labores previstas para 2027 y 2028, de acuerdo con la información del propio templo.
El momento es coyuntural no solo por la altura alcanzada, sino porque fija de manera definitiva la silueta central del proyecto concebido hace más de un siglo.
La culminación de la cruz coincide con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, una fecha que el templo vincula con este avance constructivo.
En palabras del arquitecto director, Jordi Faulí, “la finalización de la cruz de la torre de Jesucristo representa mucho más que la culminación de una fase constructiva: es el resultado de años de trabajo y de estudio del legado que Antoni Gaudí nos dejó”, y añadió que también implica “un compromiso firme con el futuro, para continuar trabajando en la finalización de la Sagrada Familia”.
Con la cruz ya instalada, la Sagrada Familia alcanzó la altura máxima prevista en su diseño. El avance de la obra se concentrará ahora en el interior, mientras la torre central, ya coronada, se integra de forma definitiva al perfil urbano de Barcelona.
La magnitud de la obra
La torre de Jesucristo ocupa el centro del conjunto y organiza la relación entre las demás. A su alrededor se levantan las cuatro torres de los Evangelistas, cada una conectada mediante puentes, y la torre de la Virgen María, que se vincula por el interior.
Esta torre central tiene 12 caras y una altura total de 172.5 metros. Su construcción por niveles comenzó el 16 de octubre de 2018, cuando se colocaron los primeros paneles a una cota de 85 metros.
El proceso constructivo se apoyó en un sistema de piedra tesada que combina piedra y acero. Este método permitió fabricar los paneles fuera del templo y montarlos posteriormente por niveles, reduciendo las intervenciones en altura.
El último de estos elementos se completó el 4 de diciembre de 2024, cuando la estructura alcanzó los 142.5 metros. A partir de ese punto comenzó la construcción del terminal superior, de 29 metros de altura, iniciada en mayo de 2025.
En la base de ese terminal se incorporaron inscripciones, “Tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus”, realizadas con cerámica blanca esmaltada y ladrillos, rodeadas de palmas.
Sobre ese cuerpo se colocó la cruz tridimensional de cuatro brazos, revestida también de vidrio y cerámica esmaltada en blanco. La cruz mide 17 metros de altura y 13.5 metros de ancho. El primer elemento instalado fue el brazo inferior, el 27 de octubre de 2025, cuando la torre alcanzó los 162.91 metros.
El montaje de la cruz se realizó a partir de módulos fabricados en Alemania durante 2025. La cerámica esmaltada, la piedra interior y los cristales se produjeron en talleres y fábricas de Cataluña.
Las piezas se premontaron en una plataforma de trabajo situada a 54 metros de altura, sobre la nave central, y se izaron en siete elementos: el brazo inferior, el núcleo central, los cuatro brazos laterales y, finalmente, el brazo superior colocado este jueves.
Dentro del brazo superior se ubicará la escultura del Agnus Dei, creada por el artista Andrea Mastrovito. El cordero, previsto desde la concepción original del proyecto, se situará en lo alto del brazo superior y será visible desde el interior de la cruz, retomando una idea presente en los textos históricos del templo.
El Quart Àlbum del Temple Expiatori de la Sagrada Família (1927-1929) ya anticipaba este remate al señalar que sobre el crucero se alzaría un gran cimborrio, coronado por una cruz de cuatro brazos, con el Cordero Divino en su centro. La colocación del último elemento materializa esa descripción casi un siglo después.