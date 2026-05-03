El proyecto, desarrollado por Dellekamp Arquitectos en colaboración con Schleich Bergermann Partner, no inicia con un terreno vacío, sino con una casa existente y, sobre todo, con su patio.

Ese espacio, que en muchos casos se absorbería para construir más superficie, aquí se conserva y se transforma. El edificio no se posa sobre él, se eleva.

La estructura de madera laminada, resuelta como una especie de caja rígida, se apoya en un muro lateral y en una columna metálica en forma de “V”, liberando completamente la planta baja, detalló la Bienal de Nacional de Arquitectura Mexicana en 2023.

El edificio combina su estructura con el acero. (Foto: bnamx.org.mx)

Esa decisión técnica define la experiencia. A nivel de calle, el proyecto no se percibe como un volumen cerrado, sino como una continuidad, una pequeña plaza ajardinada que mantiene el carácter del patio original y se abre hacia la banqueta.

No hay transición marcada entre lo público y lo privado. El acceso es directo, y el vacío se convierte en el elemento central de la intervención.

Jardín Anatole es un edificio de usos mixtos que combina comercio con oficinas. (Foto: bnamx.org.mx)

Sobre ese espacio se desarrollan tres niveles. La modulación de la madera permite resolver claros más limpios y prescindir de columnas intermedias, lo que se traduce en plantas flexibles para oficinas, especifica la ficha técnica del proyecto.