En una ciudad construida casi por completo con concreto y acero, un edificio de madera se levanta sobre un jardín en Polanco. No es un acabado ni un elemento decorativo, es la estructura. Jardín Anatole, en Anatole France 146, es el primer edificio y el único, en la Ciudad de México, que utiliza madera como sistema estructural en altura. Desde ahí parte su singularidad, pero también su propuesta urbana.
Obras Insignia: Jardín Anatole, el edificio que mostró una nueva manera de construir en CDMX
El proyecto, desarrollado por Dellekamp Arquitectos en colaboración con Schleich Bergermann Partner, no inicia con un terreno vacío, sino con una casa existente y, sobre todo, con su patio.
Ese espacio, que en muchos casos se absorbería para construir más superficie, aquí se conserva y se transforma. El edificio no se posa sobre él, se eleva.
La estructura de madera laminada, resuelta como una especie de caja rígida, se apoya en un muro lateral y en una columna metálica en forma de “V”, liberando completamente la planta baja, detalló la Bienal de Nacional de Arquitectura Mexicana en 2023.
Esa decisión técnica define la experiencia. A nivel de calle, el proyecto no se percibe como un volumen cerrado, sino como una continuidad, una pequeña plaza ajardinada que mantiene el carácter del patio original y se abre hacia la banqueta.
No hay transición marcada entre lo público y lo privado. El acceso es directo, y el vacío se convierte en el elemento central de la intervención.
Sobre ese espacio se desarrollan tres niveles. La modulación de la madera permite resolver claros más limpios y prescindir de columnas intermedias, lo que se traduce en plantas flexibles para oficinas, especifica la ficha técnica del proyecto.
En planta baja y primer nivel se integran espacios comerciales; arriba, el edificio opera como oficinas en funcionamiento. En conjunto, suma cerca de 940 metros cuadrados construidos.
Más allá de la materialidad, el proyecto introduce varias capas de discusión. Por un lado, el uso de madera estructural en un contexto sísmico y urbano como la Ciudad de México, donde este tipo de soluciones ha sido poco explorado.
Por otro, la forma de densificar, en lugar de ocupar todo el predio, el edificio deja un vacío activo y lo incorpora a la vida urbana. En una zona como Polanco, donde la presión por construir es constante, la decisión de no llenar el terreno es, en sí misma, una postura.
Concluido en 2022, Jardín Anatole recibió la Medalla de Plata en la XVIII Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana.
Hoy funciona como un inmueble de usos mixtos con comercio y oficinas, pero su alcance va más allá del programa. Plantea una alternativa sobre cómo construir en la ciudad, con otros materiales y otra relación con el espacio abierto.