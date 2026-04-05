El Museo de Arte Moderno (MAM) volvió a colocarse en la conversación pública. La polémica en torno a la colección Gelman no solo cuestiona decisiones actuales, sino también dirige la atención hacia el origen del recinto, su diseño y el papel que jugó en la configuración del arte moderno en México.
El museo fue clave en una etapa específica de expansión institucional. Se inauguró el 20 de septiembre de 1964 como parte del programa cultural del gobierno de Adolfo López Mateos, en el que también surgieron otros recintos museísticos en el país, de acuerdo con información oficial del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ( INBAL ).