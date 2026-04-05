Desde su creación, el MAM se planteó como un espacio para concentrar distintas rutas del arte moderno en México, por lo que el acervo incluye obras que van desde la década de 1920 hasta producciones recientes, indican datos oficiales del museo.

El MAM se encientra en la conversación por la exposición Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander”en el Museo de Arte Moderno. (Foto: Camila Ayala Benabib, Cuartoscuro)

El origen del Museo de Arte Moderno

En su apertura, el museo no rompió de inmediato con las narrativas existentes. Su programa expositivo mantuvo referencias a la tradición pictórica nacional, aunque incorporó de manera discreta exposiciones que introducían otras formas de representación.

La muestra dedicada a Rufino Tamayo, incluida en su inauguración, marcó ese cambio. Su obra planteaba una ruptura con los códigos del muralismo y abría el espacio a criterios internacionales, indica el INBAL.

Con el paso de los años, el museo amplió su alcance hacia prácticas abstractas y conceptuales.

También se convirtió en sede de bienales de escultura, lo que fortaleció su papel como espacio de promoción para nuevas expresiones artísticas, según el propio museo.