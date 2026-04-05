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Arquitectura

#ObrasInsignia: El MAM bajo presión revive su papel en la arquitectura cultural

El museo fue creado para ampliar la visión del arte moderno en México.
dom 05 abril 2026 04:34 AM
Museo de Arte Moderno
El Museo de Arte Moderno fue diseñado por Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares. (Foto: Cuartoscuro / Facebook)

El Museo de Arte Moderno (MAM) volvió a colocarse en la conversación pública. La polémica en torno a la colección Gelman no solo cuestiona decisiones actuales, sino también dirige la atención hacia el origen del recinto, su diseño y el papel que jugó en la configuración del arte moderno en México.

El museo fue clave en una etapa específica de expansión institucional. Se inauguró el 20 de septiembre de 1964 como parte del programa cultural del gobierno de Adolfo López Mateos, en el que también surgieron otros recintos museísticos en el país, de acuerdo con información oficial del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura ( INBAL ).

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Desde su creación, el MAM se planteó como un espacio para concentrar distintas rutas del arte moderno en México, por lo que el acervo incluye obras que van desde la década de 1920 hasta producciones recientes, indican datos oficiales del museo.

gelman en el museo de arte moderno
El MAM se encientra en la conversación por la exposición Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander”en el Museo de Arte Moderno. (Foto: Camila Ayala Benabib, Cuartoscuro)

El origen del Museo de Arte Moderno

En su apertura, el museo no rompió de inmediato con las narrativas existentes. Su programa expositivo mantuvo referencias a la tradición pictórica nacional, aunque incorporó de manera discreta exposiciones que introducían otras formas de representación.

La muestra dedicada a Rufino Tamayo, incluida en su inauguración, marcó ese cambio. Su obra planteaba una ruptura con los códigos del muralismo y abría el espacio a criterios internacionales, indica el INBAL.

Con el paso de los años, el museo amplió su alcance hacia prácticas abstractas y conceptuales.

También se convirtió en sede de bienales de escultura, lo que fortaleció su papel como espacio de promoción para nuevas expresiones artísticas, según el propio museo.

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La arquitectura del MAM

El proyecto arquitectónico del MAM también forma parte de la transformación del arte de aquellos años. Desarrollado por Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares, se diseñó como un espacio abierto y flexible.

Su configuración responde a la necesidad de adaptar las salas a distintos tipos de obra y recorridos.

Las salas presentan formas curvas que permiten recorridos continuos, mientras que el uso de materiales como acero, aluminio y domos de fibra de vidrio favorece la iluminación natural. La fachada acristalada también contribuye a integrar el interior con el exterior.

museo de arte moderno
Las salas curvas permiten recorridos continuos. (Foto: Museo de Arte Moderno de México)

La relación con el entorno fue un elemento central del diseño. El edificio se integró al Bosque de Chapultepec mediante principios de arquitectura de paisaje, lo que buscó evitar una separación entre el museo y el contexto urbano, según el INBAL.

Esta relación entre arquitectura y función no es incidental.

“La arquitectura del MAM-INBA no es autónoma, sino que responde a una serie de supuestos museológicos, políticos y culturales”, señala la investigación Museo de Arte Moderno, México: medio siglo de modernidad, de Georgina Cebey Montes de Oca.

mam
El museo se construyó como estrategia de Adolfo López Mateos. (Foto: Museo de Arte Moderno de México)

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Una parte importante del museo es el Jardín escultórico, un espacio público para recorrer y conocer la obra escultórica de los artistas más destacados del siglo 20 y 21. Su diseño estuvo a cargo del paisajista y agrónomo Juan Siles.

En este conviven los trabajos de autores como Geles Cabrera, Ángela Gurría, Mathias Goeritz, Vicente Rojo, Jesús Mayagoitia, Kiyoto Ota, Hersúa, Juan Soriano, Hebert Hoffman Ysenbourg, María Elena Delgado y Manuel Félguerez, entre otros.

A más de seis décadas de su apertura, el MAM, ubicado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, mantiene una presencia dentro del sistema museístico.

Entre 2024 y 2025 registró 904,446 visitantes, lo que lo posiciona como el quinto museo más visitado del INBAL, de acuerdo con datos de transparencia del instituto.

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diseño arquitectónico Museos

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