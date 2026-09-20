Los estudiantes que ayudaron a diseñar Ciudad Universitaria de la UNAM

Ciudad Universitaria es uno de los proyectos arquitectónicos más emblemáticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero antes de que existieran sus edificios, explanadas y murales hubo estudiantes que comenzaron a imaginar cómo podría ser una universidad concentrada en un mismo espacio.
La idea de reunir en un mismo espacio las escuelas y facultades de la Universidad comenzó a tomar forma varias décadas antes de que el campus fuera construido en el Pedregal de San Ángel.
En ese momento, la UNAM tenía sus instalaciones distribuidas en distintos puntos de la Ciudad de México, por lo que una nueva sede concentraría actividades académicas, culturales y deportivas en un solo complejo.
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La Ciudad Universitaria que nació como una tesis
En 1928, cuando la Universidad todavía tenía sus escuelas y facultades distribuidas en diferentes puntos de la Ciudad de México, Mauricio de María y Campos y Marcial Gutiérrez Camarena, alumnos de la Escuela Nacional de Arquitectura , plantearon la posibilidad de concentrar las actividades universitarias en una Ciudad Universitaria, ubicada en Huipulco, Tlalpan.
La propuesta quedó entonces en solo un anhelo y fue hasta años después cuando el proyecto comenzó a adquirir forma institucional.
En 1943 se eligió el Pedregal de San Ángel como el sitio para construir el nuevo campus, el terreno, ubicado al sur del Valle de México, estaba marcado por la roca volcánica formada por antiguas erupciones y ofrecía el espacio necesario para desarrollar un proyecto de las dimensiones que se tenía en mente.
En 1947, la Escuela Nacional de Arquitectura organizó un concurso interno para desarrollar el anteproyecto de Ciudad Universitaria. Entre los participantes estuvieron Teodoro González de León, Armando Franco y Enrique Molinar, entonces estudiantes de la propia escuela.
De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Molinar cursaba quinto año, mientras que González de León y Franco estaban en cuarto. Los tres elaboraron un croquis del conjunto que posteriormente sería utilizado por los responsables del proyecto.
La documentación histórica del Comité de Análisis de la UNAM señala que el concurso interno tomó como base precisamente ese croquis elaborado por los tres alumnos. A partir de ese trabajo se desarrolló una propuesta que posteriormente sería presentada al concurso nacional.
Con su propuesta se formó parte de un proceso mucho más amplio que quedó bajo la dirección de Mario Pani y Enrique del Moral, cuyo proyecto resultó ganador del concurso nacional. La aportación de los estudiantes fue, sin embargo, incorporada al desarrollo del conjunto.
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De estudiantes a arquitectos que marcarían una época
Teodoro González de León, que entonces todavía era estudiante, se convertiría posteriormente en uno de los arquitectos mexicanos más reconocidos y está detrás de obras como el Auditorio Nacional, el Museo Tamayo, Reforma 222, entre otros.
Lo mismo ocurrió con otros profesionales que participaron en el proyecto de Ciudad Universitaria y que después tendrían una trayectoria importante en la arquitectura nacional.
La construcción de CU también permitió que profesores y alumnos trabajaran en conjunto, la investigación del Instituto de Investigaciones Estéticas documenta que los diferentes edificios fueron desarrollados por equipos de arquitectos, profesores y estudiantes, por lo que el campus terminó siendo una especie de laboratorio arquitectónico para toda una generación.
El proyecto pasó del papel a una obra monumental
Con el proyecto definido, comenzó una etapa de construcción que involucró a cientos de especialistas y miles de trabajadores.
Las primeras obras de infraestructura comenzaron en 1948, en esta fase se construyeron drenajes, túneles y puentes antes de que avanzaran los edificios principales.
El 5 de junio de 1950 se colocó formalmente la primera piedra de Ciudad Universitaria, en una ceremonia encabezada por el rector Luis Garrido y el secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines.
La dirección de la construcción quedó en manos de Carlos Lazo, y en el proyecto participaron más de 60 proyectistas, alrededor de 200 residentes, contratistas y supervisores, además de cerca de 10,000 obreros.
El campus fue planeado como una verdadera ciudad, en la cual existen edificios destinados a las escuelas y facultades, contemplaba viviendas para estudiantes, instalaciones deportivas, un estadio y servicios comunes.
La planeación original calculaba que el conjunto podría recibir hasta 25,000 alumnos, una cifra considerablemente mayor a los menos de 15,000 estudiantes que tenía entonces la Universidad.
¿Quiénes son los arquitectos que construyeron CU?
La magnitud del proyecto hizo que Ciudad Universitaria terminara siendo mucho más que la obra de un solo arquitecto.
Mario Pani y Enrique del Moral estuvieron al frente del proyecto arquitectónico, mientras que Carlos Lazo encabezó la construcción, pero alrededor de ellos trabajaron arquitectos, ingenieros, profesores, estudiantes, artistas y trabajadores.
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En ese proceso también participaron jóvenes que posteriormente tendrían carreras destacadas. El propio Enrique Molinar, uno de los estudiantes que había participado en el croquis del conjunto, formó parte después del equipo encargado de la Alberca Olímpica Universitaria, junto con Félix T. Nuncio, Ignacio López Bancalari y Enrique del Moral.
Por otro lado, Mario Pani consolidó una de las trayectorias más importantes de la arquitectura, entre sus obras más destacadas estuvieron el Centro Urbano Presidente Alemán, considerado el primer gran conjunto multifamiliar del país, y el Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, uno de los proyectos habitacionales de mayor escala de su carrera.
Además de encabezar la construcción, Carlos Lazo, en 1953, fue nombrado secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, desde donde coordinó la construcción del Centro SCOP, en la colonia Narvarte, sin embargo, en 1955 falleció en un accidente de aviación, cuando tenía 38 años.