Los estudiantes que ayudaron a diseñar Ciudad Universitaria de la UNAM

La Ciudad Universitaria que nació como una tesis

En 1928, cuando la Universidad todavía tenía sus escuelas y facultades distribuidas en diferentes puntos de la Ciudad de México, Mauricio de María y Campos y Marcial Gutiérrez Camarena, alumnos de la Escuela Nacional de Arquitectura , plantearon la posibilidad de concentrar las actividades universitarias en una Ciudad Universitaria, ubicada en Huipulco, Tlalpan.

La propuesta quedó entonces en solo un anhelo y fue hasta años después cuando el proyecto comenzó a adquirir forma institucional.

En 1943 se eligió el Pedregal de San Ángel como el sitio para construir el nuevo campus, el terreno, ubicado al sur del Valle de México, estaba marcado por la roca volcánica formada por antiguas erupciones y ofrecía el espacio necesario para desarrollar un proyecto de las dimensiones que se tenía en mente.

El proyecto avanzó durante los siguientes años y fue el 31 de diciembre de 1945 cuando se aprobó la Ley sobre Fundación y Construcción de la Ciudad Universitaria . Para 1946, comenzó la adquisición de los terrenos para la obra con un área que alcanzaba aproximadamente 733 hectáreas.





Otros estudiantes volvieron a participar

En 1947, la Escuela Nacional de Arquitectura organizó un concurso interno para desarrollar el anteproyecto de Ciudad Universitaria. Entre los participantes estuvieron Teodoro González de León, Armando Franco y Enrique Molinar, entonces estudiantes de la propia escuela.

De acuerdo con el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM , Molinar cursaba quinto año, mientras que González de León y Franco estaban en cuarto. Los tres elaboraron un croquis del conjunto que posteriormente sería utilizado por los responsables del proyecto.

La documentación histórica del Comité de Análisis de la UNAM señala que el concurso interno tomó como base precisamente ese croquis elaborado por los tres alumnos. A partir de ese trabajo se desarrolló una propuesta que posteriormente sería presentada al concurso nacional.

La Biblioteca Central de la UNAM comenzó a construirse en 1950 y abrió sus puertas a la comunidad universitaria en abril de 1956. (Saúl Molina Barbosa/Catálogo del Archivo Fotográfico Manuel Toussaint)





Con su propuesta se formó parte de un proceso mucho más amplio que quedó bajo la dirección de Mario Pani y Enrique del Moral, cuyo proyecto resultó ganador del concurso nacional. La aportación de los estudiantes fue, sin embargo, incorporada al desarrollo del conjunto.