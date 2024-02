Una guía para entender los nuevos temblores y "microsismos" de la CDMX

¿Microsismos?

Aunque el término correcto son sismos cortos o de baja intensidad, ya que los “microsismos” no existen, dicen los especialistas, el nombre proviene de que son movimientos de poca intensidad —aunque de percepción alta en la zona del origen— y de corta duración.

Esto se debe a que son sismos corticales, es decir, superficiales, que el geólogo fundador de Chema Tierra, Sergio Almazán, define como “pequeñas cicatrices en la parte superior de la placa”, diferentes a los intraplaca, que se originan cuando se mueven las placas tectónicas y se perciben en los límites de estas, y suelen ser los de intensidades altas.

Estos pequeños temblores tienen magnitudes que van desde la magnitud 1 a la 3.5, aunque en el epicentro se puede sentir como un sismo de hasta 5 grados, agrega Fausto Lugo.

El efecto en los edificios

Que no haya pánico es el principal mensaje respecto a estos temblores. Eduardo Reinoso, experto en la materia, dice que los edificios que se hicieron después del nuevo reglamento de construcción están bien protegidos. “(Sobre) los viejos, no quiere decir que se vayan a caer ni mucho menos, pero antes del 85 no se conocía tanto del suelo de la Ciudad de México. A partir de entonces se ha construido mucho mejor”, afirma.

En estas normativas de construcción se incluyen medidas para sismos con fallas locales, considerados con una magnitud de hasta 5 grados, por lo que no debería haber fallas importantes ni siquiera en este escenario.

El especialista apunta que en ese caso se va a percibir por toda la población de manera fuerte, pero a menos que se trate de “una casa de adobe”, las edificaciones no se van a derrumbar. Podría haber problemas de cuarteaduras en acabados en inmuebles, pero no con daños graves. “Los edificios medianos y altos naturalmente están protegidos para temblores muy cercanos, porque no alcanzan a vibrar con temblores que están muy cerquita”.

Reinoso no recomienda emprender estrategias de refuerzo a construcciones, ni siquiera las que están en zonas de los epicentros, ya que aún no hay información suficiente sobre las fallas y lo que se conoce, indica, se trata de sismos de poco impacto en las construcciones.

Para que la población se sienta más segura, el investigador recomienda preguntar sobre los ingenieros y constructoras involucradas en la construcción de un edificio e investigar sobre su reputación, aunque la manera de saber realmente la resistencia de un edificio es a través de su estructura y esta no es visible cuando se busca un inmueble.

Fausto Lugo además recomienda seguir las instrucciones de Protección Civil en estas situaciones, como si se tratara de un sismo de alta intensidad.