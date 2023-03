A pesar de ofrecer un beneficio económico para los dueños de los edificios, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (Seduvi), ha optado por retirar los que se encuentran en lugares que puedan representar un riesgo para los ciudadanos a partir de la nueva Ley de Publicidad Exterior que comenzó a ponerse en discusión en 2021 y a entablarse el año pasado.

“De acuerdo con Protección Civil, la colocación de los espectaculares atenta con la seguridad de los usuarios, así como daños en el inmueble, ya que en la Ciudad de México se presentan constantemente sismos”, explica Carlos Negrete Vázquez, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU).

Por otra parte, el apoyo económico que se ofrece a los dueños de los inmuebles, de acuerdo con el experto no es un gran aporte a su economía, ya que aproximadamente se rentan los espacios por 70,000 pesos al año.

Así mismo al retirar estos espacios ayudará a que las colonias se vean presentables, “las personas empezarán a generar un sentimiento de pertenencia, ya que ahora no se sentirá como un espacio publicitario”, dice Carlos Negrete Vázquez.

De acuerdo con datos de la Seduvi se han retirado el 25% de anuncios de la azotea, sin embargo, el presidente de la FRRPU, agrega que el retiro de total ya debería de estar completado, ya que de acuerdo con las cifras solo han sido retirados 300 de los 1,200 espectaculares que hay en la capital.

¿Qué pasará con los anuncios de las empresas?

El experto explica que aún no se han definido muy bien los detalles de cómo serán los acuerdos con las empresas, sin embargo, lo más probable es que toda la publicidad se vea reflejada en los muros de la ciudad.

“Los detalles todavía no son concretos, pero se deben de tener normas, ya que el promedio de medidas de un muro y un espectacular no son las mismas y no se le puede otorgar todo el espacio a las empresas”, puntualiza.