Ante esta situación siete empresas buscan cumplir el objetivo de reducir las emisiones de contaminantes principalmente en el tema de CO2 , así como la reducción de tiempo en la conocida avenida de la capital, impulsando el transporte público, uso de la bicicleta y otras alternativas que procuren el cuidado del medio ambiente.

Blanca del Valle Perochena, presidenta del Fondo de Inversión Social Kaluz, comentó en el Foro Ideamos Movilidad sostenible e incluyente, que esta iniciativa surgió para disminuir las emisiones de carbono, así como mejorar la calidad de los traslados y sobre todo disminuir el tiempo de los traslados, “nos preocupamos por todos nuestros colaboradores y este programa busca no perjudicar a los empleados con algo importante como lo es su tiempo”, específica Blanca de Valle.

La problemática

Con este programa se busca que alrededor de los 13,500 empleados de AT&T, Banco BX+, BBVA México, Grupo BMV, Grupo Kaluz y Sempra Infraestructura y HSBC, tengan una movilidad fácilmente, pero con opciones sostenibles.

En enero de 2021 se llevó a cabo una encuesta entre el personal de las empresas con el objetivo de realizar un diagnóstico de movilidad. El uso del automóvil fue el modo de transporte más utilizado con un 46.2%, el transporte público con un 38%, 3% fue de las personas usaban bicicleta como su principal modo de transporte.

De acuerdo con los datos proporcionados en el foro, esto representa que cada año se generan 8,783 toneladas de dióxido de carbono y 659 kilogramos de partículas contaminantes PM2.5.

La encuesta también arrojó datos que indican que los trabajadores gastan alrededor de 5,00 pesos al mes para trasladarse en su automóvil, Gonzalo Peón, director ejecutivo, del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP) por sus siglas en inglés, menciona que es 10 veces más caro que trasladarse en transporte público y 28 veces más costoso que ir en bicicleta, detalló Peón.

Las opciones sustentables que impulsan

Cada empresa ha buscado la manera de dar alternativas a sus empleados, en el caso de Grupo Kaluz, Blanca del Valle Perochena, menciona que se proporcionan subsidios al uso del transporte público mensualmente.

En el caso de BBVA México, Enrique Fernández, director general de Recursos Humanos (Talento y Cultura ), BBVA México, menciona que sus alternativas son contar con transporte corporativo para trasladar a un mismo destino a varios colaboradores. José-Oriol Bosch Par, director general, Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incentiva a sus empleados con la opción de auto compartido o carpool mediante plataforma digital. Además, todas las empresas dan subsidios para el uso de bicicletas compartidas Ecobici y Dezba para empleados.

Estas alternativas buscan cumplir los objetivos de cambiar 20% de viajes en auto a modos sostenibles, duplicar el uso de la bicicleta al pasar de 3% a 6%, reducir las emisiones de CO2 en un 30% y trasladar 10% del subsidio actual del coche a formas de movilidad sostenibles

Los resultados a principios de 2023

De acuerdo con la presidenta del Fondo de Inversión Social Kaluz, no se lograron completamente los objetivos establecidos. En los traslados en autos privados fueron positivos subiendo 4.4% en personas que no utilizaron su automóvil, el uso de la bicicleta subió un 50%, cumpliendo el objetivo del 6%, en cuanto a las emisiones se logró reducir 31.1% de contaminantes CO2 2,973 a 2,046.8 toneladas de CO2 . Mientras que el objetivo de trasladar el 10% del subsidio total no se logró cumplir. Se acordó trasladar 4.6 millones de pesos al año, el total que destinaron las empresas fue de 1.6 millones de pesos, ya que el resto se contempló a las aportaciones para integrarse al proyecto y desarrollar el plan.

Finalmente se explicó que estos números también se vieron beneficiados por la poca asistencia de las personas a las oficinas, ya que en 2019, el 98% de las personas asistía de lunes a viernes, mientras que hasta febrero de 2023 el promedio de asistencia de las personas fue de 2.7 días a la semana.

Gonzalo Peón, director ejecutivo de ITDP, puntualizó que mostrar estos resultados es con la finalidad de que más empresas se integren a este plan de movilidad que no solo beneficia a nivel ambiental, sino económicamente y socialmente a los empleados.